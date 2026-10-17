Nữ DJ đình đám Soda kể lại quá khứ bị bạn trai bạo hành

Mới đây, nữ DJ xinh đẹp người Hàn Quốc xuất hiện tại Đài Loan để tham dự buổi họp báo giới thiệu ca khúc mới hợp tác cùng C.Holly, thành viên đảm nhận vai trò rapper chính của nhóm nhạc nữ HUR+. Tại sự kiện, cả hai chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc và quay MV kéo dài hơn 3 tháng. Bên cạnh đó, chủ đề của ca khúc cũng khiến hai nghệ sĩ cởi mở hơn khi nói về những trải nghiệm tình cảm trong quá khứ.

DJ Soda hiện là một trong những nữ DJ nổi tiếng nhất châu Á. Cô gây chú ý với phong cách biểu diễn sôi động, hình ảnh nổi bật và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Ảnh: Chụp màn hình YouTube DJ SODA x DJ KOREA Connect project

DJ Soda không còn nghĩ đến chuyện kết hôn

Trong buổi giao lưu, DJ Soda lần đầu tiết lộ câu chuyện về mối tình đầu cách đây khoảng 15 năm. Theo nữ DJ, bạn trai khi đó là một rapper khá có tiếng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, người này thường mất kiểm soát cảm xúc sau khi uống rượu và có hành vi bạo lực. DJ Soda kể trong một lần xảy ra mâu thuẫn, bạn trai đã đập vỡ chai rượu rồi dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn tấn công cô. Khi ấy, cô mặc áo ngắn tay nên phần cánh tay trái bị cứa khá nặng, chảy nhiều máu, vết thương dài hơn 5 cm. Sau sự việc, người đẹp 8X phải trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi bằng laser. Tuy vậy, trên cánh tay trái của cô hiện vẫn còn một vết sẹo màu trắng nhạt.

Nữ DJ cũng trực tiếp cho truyền thông xem dấu tích của vết thương. Cô cho biết mối quan hệ này kéo dài trong tình trạng nhiều lần chia tay rồi quay lại suốt khoảng 2 năm trước khi kết thúc hoàn toàn. Theo DJ Soda, người bạn trai cũ ấy vẫn còn làm việc trong ngành giải trí nhưng không còn nổi tiếng như trước và đã lập gia đình.

Không chỉ chịu tổn thương về thể chất trong mối tình đầu, DJ Soda cho biết một mối quan hệ sau đó cũng kết thúc không vui vẻ. Nữ DJ kể người bạn trai này là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Khi hai người bắt đầu hẹn hò, người đàn ông khẳng định đã chấm dứt hoàn toàn với bạn gái cũ. Tuy nhiên, sau khoảng 3 tháng, DJ Soda phát hiện anh vẫn giữ liên lạc với người cũ, đồng thời có quan hệ mập mờ với 6 phụ nữ khác.

Sau khi biết sự việc, DJ Soda nhờ bạn bè lập một nhóm trò chuyện để trực tiếp đối chất với người yêu rồi quyết định chia tay. Tuy nhiên, rắc rối chưa dừng lại ở đó. Người đàn ông sau này xảy ra tranh chấp với bạn gái cũ và vụ việc được đưa ra tòa. Vì có liên quan tới câu chuyện, DJ Soda cũng nhận được liên lạc từ cảnh sát và phải đến cơ quan chức năng hỗ trợ điều tra, cung cấp lời khai.

Sau những trải nghiệm liên quan đến bạo lực và sự phản bội, DJ Soda thừa nhận niềm tin của cô vào các mối quan hệ tình cảm bị ảnh hưởng đáng kể. Nữ DJ tiết lộ đã độc thân suốt 3 năm. Cô hiện thận trọng hơn rất nhiều khi lựa chọn người hẹn hò và cũng không còn có ý định bước vào hôn nhân.

Sự nghiệp của DJ Soda

DJ Soda, tên thật Hwang So Hee, bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trong làng nhạc điện tử Hàn Quốc trước khi mở rộng tên tuổi ra thị trường quốc tế. Năm 2016, DJ Soda phát hành EP đầu tay Closer thông qua Warner Music Korea, đánh dấu bước tiến từ biểu diễn sang sản xuất âm nhạc.

Cô nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng màn nhảy Flute Dance từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội và sở hữu lượng người theo dõi đông đảo. Tờ The Korea Times từng gọi DJ Soda là một DJ nổi tiếng trên phạm vi quốc tế, trong khi JoongAng Ilbo đánh giá cô có lượng người hâm mộ lớn tại khu vực Đông Nam Á và thường xuyên lưu diễn tại Mỹ, Nhật Bản, Indonesia cùng nhiều thị trường khác.