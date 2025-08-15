Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Trang Phương tại sự kiện 30 năm quan hệ TP.HCM - Busan

Bà Nguyễn Thị Trang Phương tại lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị TP.HCM - Busan

Vừa qua, doanh nhân Nguyễn Thị Trang Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Hải Hưng, đồng thời là nhà sáng lập, điều hành hệ sinh thái BON: BON Spa, BONBEA, BON Cosmetics, BON Home - vinh dự là một trong những đại diện doanh nghiệp tiêu biểu của TP.HCM tham dự chuyến công tác TP.Busan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ "lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị TP.HCM - Busan" từ ngày 12.8 đến 15.8.2025.

Chương trình gặp gỡ doanh nghiệp TP.HCM và TP.Busan về hợp tác, phát triển công nghiệp, sản xuất thông minh và logistics

Là một trong số ít nữ lãnh đạo góp mặt trong thành phần doanh nghiệp tháp tùng đoàn lãnh đạo TP, CEO Trang Phương không chỉ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt mà còn là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nữ doanh nhân hiện đại, những người mang trong mình tư duy hội nhập, bản lĩnh kinh doanh và khát vọng phát triển bền vững.

Sự hiện diện của CEO Trang Phương tại các buổi tiếp xúc và làm việc cùng lãnh đạo chính quyền Busan, nhà đầu tư, các tổ chức xúc tiến thương mại như KOCHAM, KOTRA, C4IR… góp phần tạo dựng niềm tin về một hình ảnh doanh nghiệp Việt năng động, chuyên nghiệp và đầy triển vọng trong mắt đối tác quốc tế.

Chia sẻ về chuyến đi, CEO Trang Phương Trang Phương cho biết: "Tôi tin rằng mỗi chuyến công tác quốc tế là dịp để kết nối thị trường và là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam cất tiếng nói mạnh mẽ hơn, khẳng định năng lực cạnh tranh, giá trị riêng biệt của mình"

Được biết, hệ sinh thái BON mà CEO Trang Phương sáng lập, điều hành đến nay đã phát triển thành một trong những chuỗi dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp toàn diện dành riêng cho phụ nữ. Với triết lý hoạt động "phụng sự từ tâm", BON không ngừng tối ưu trải nghiệm khách hàng, nâng chuẩn chất lượng dịch vụ theo hướng cá nhân hóa, ứng dụng y học cổ truyền và công nghệ hiện đại vào từng liệu trình.

Với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp hơn một thập kỷ, bà Trang Phương đã xây dựng hệ sinh thái BON trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp dành riêng cho phụ nữ tại Việt Nam.

BON Spa - thương hiệu chủ lực trong hệ sinh thái - được biết đến là chuỗi spa chuyên biệt cho mẹ bầu, mẹ sau sinh và phụ nữ hiện đại, với các liệu trình được phát triển dựa trên y học cổ truyền kết hợp công nghệ chăm sóc hiện đại. Từ lúc thành lập đến nay, BON không ngừng hoàn thiện, mở rộng quy mô, nâng cao chuẩn dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, từ không gian đến liệu trình, sản phẩm sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Trang Phương và ông Đồng Sỹ Minh Đức, Giám đốc Công ty Hải Hưng (phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM

CEO Trang Phương cũng là người tiên phong đưa các phương pháp trị liệu, công nghệ chăm sóc da và phục hồi sức khỏe tiên tiến từ Hàn Quốc về Việt Nam, tích hợp vào dịch vụ tại BON Spa. Việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại cùng quy trình chuẩn hóa từ các đối tác Hàn Quốc giúp BON Spa duy trì sự khác biệt trong thị trường ngày càng cạnh tranh, đồng thời mang đến hiệu quả trị liệu tối ưu cho thể trạng phụ nữ Á Đông.

Bà Nguyễn Thị Trang Phương cùng đại diện Sở Du lịch TP.HCM quảng bá du lịch, văn hóa và con người TP.HCM, cùng những ấn phẩm mang đậm dấu ấn spa Việt tại không gian triển lãm trong khuôn khổ chương trình và thu hút sự quan tâm của rất nhiều quan khách quốc tế

Chuyến công tác tại Busan lần này là một dấu mốc quan trọng, không chỉ với BON Spa mà còn với chính hành trình cá nhân của CEO Trang Phương, hành trình mà mỗi bước đi đều hướng tới việc khẳng định vị thế của người phụ nữ Việt Nam hiện đại: tự tin, có năng lực, có trách nhiệm và luôn sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng và quốc gia.