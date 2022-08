Nữ giám đốc lừa đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Ngày 31.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (36 tuổi, ngụ tại thôn Tân Tiến, xã Tân Dân, H.Đức Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang mang thai nên bị can Nhung được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2018, bị can Nhung thành lập Công ty CP cung ứng nhân lực Quốc tế Shunshine và Công ty CP thương mại - dịch vụ Connifer.

Cả hai công ty này đều do Nhung làm giám đốc và không được phép tổ chức các hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, bị can Nhung đã lợi dụng danh nghĩa và con dấu của công ty để nhận làm thủ tục, hồ sơ cho các khách hàng có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.





Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến cuối tháng 8.2022, Nhung đã làm thủ tục, hợp đồng đi xuất khẩu lao động cho nhiều người ở các tỉnh, thành khác nhau. Các hợp đồng đi xuất khẩu lao động chủ yếu là ở các nước như: Úc, Canada, Mỹ, Hàn Quốc…

Quá trình làm thủ tục, hợp đồng, Nhung yêu cầu khách hàng đặt cọc tiền hoặc đóng chi phí trước với số tiền dao động từ 1.000 - 35.000 USD. Sau khi nhận tiền của nhiều bị hại, bị can Nhung đã chiếm đoạt số tiền trên và cắt liên lạc với các bị hại.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số tiền mà Nguyễn Thị Hồng Nhung đã chiếm đoạt của các bị hại là gần 2 tỉ đồng.