Hải Dương: Làm hộ chiếu giả, đưa người đi lao động trái phép thu lợi 13 tỉ đồng

TAND tỉnh Hải Dương vừa đưa vụ án “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” ra xét xử sơ thẩm theo cáo trạng truy tố của Viện KSND cùng cấp vào ngày 25.8. Sau 1 ngày xét xử, hôm nay, 26.8, HĐXX tuyên phạt bị cáo Huyên mức án 11 năm tù về tội danh nêu trên.

Theo cáo trạng truy tố, vào đầu tháng 1.2021, Huyên được Bùi Văn Hiếu (29 tuổi, ở thôn Đồng Hởi, xã Hồng Lạc, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), là Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục và Hợp tác quốc tế VIC HD (gọi tắt công ty VIC HD), địa chỉ tại 92 Lạc Long Quân, P.Hải Tân, TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), rủ tham gia phi vụ tìm người đi xuất khẩu lao động tại Canada.

Mặc dù biết công ty của Hiếu không có chức năng đưa người đi lao động tại nước ngoài nhưng với mục đích kiếm tiền nên Huyên vẫn đồng ý làm.

Huyên lấy tư cách là trưởng phòng tuyển dụng của Công ty VIC HD để đi tìm kiếm, rủ rê, lôi kéo, trực tiếp ký hợp đồng tư vấn dịch vụ với những người có nhu cầu.





Trong thời gian ngắn từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021, Huyên trực tiếp nhận tiền, hồ sơ của 24 người và thông qua 7 người làm đầu mối trung gian để nhận tiền và hồ sơ của 34 người khác. Tổng số tiền Huyên nhận của 58 người là hơn 13 tỉ đồng.

Sau đó, Huyên chuyển toàn bộ số tiền trên cho Hiếu để làm thủ tục xin cấp visa cho họ.

Ngày 15.5.2021, Huyên cùng 55 người tập trung tại 1 khách sạn để chuẩn bị xuất cảnh sang Canada vào ngày 18.5.2021 thì bị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra trong tư trang của Huyên, công an thu giữ 59 hộ chiếu giả.

Hiện Bùi Văn Hiếu đã bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hiếu cùng tội danh với Huyên là “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, đồng thời phát lệnh truy nã bị can Hiếu.