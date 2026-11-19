Đ ược tuyển dụng đặc biệt từ năm 22 tuổi

Năm 2012, khi mới 22 tuổi, Trần Hồng Nhung, còn được gọi là Nhung Trần Hillary (hiện 35 tuổi, ngụ tại TP.Hà Nội) được Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU) tuyển dụng đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Augsburg (Mỹ) với bằng Honors, thuộc top 30 sinh viên dẫn đầu. Đây là cơ hội đến khá tình cờ khi cô biết nhà trường đang tuyển giảng viên và quyết định xin giáo sư cho thi tốt nghiệp sớm để kịp trở về nước ứng tuyển.

Tuy nhiên, được tuyển dụng làm giảng viên chính thức không đồng nghĩa với việc cô có thể đứng lớp ngay. Trong 2 năm đầu, nữ giảng viên làm trợ giảng, đồng thời tiếp tục học thạc sĩ và hoàn thành các yêu cầu nghiệp vụ sư phạm.

Sau khi tiếp tục học lên thạc sĩ và hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, cô chính thức đứng lớp. Những sinh viên đầu tiên của cô Nhung khi ấy chỉ kém nữ giảng viên khoảng 2 tuổi.

Hiện cô là giảng viên Khoa Marketing, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đầu tháng 5.2026, cô nhận bằng tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh ẢNH: NVCC

Nhớ lại những ngày đầu đứng lớp, cô kể từng gặp tình huống khá thú vị vì khoảng cách tuổi tác không lớn. Trong lớp, cô luôn khuyến khích sinh viên xưng hô "cô" và "em", bởi theo cô, dù tuổi đời còn trẻ, khi đứng trên bục giảng, người thầy vẫn cần giữ đúng vai trò của mình.

Điều khiến nữ giảng viên nhớ nhất là trong lớp học đầu tiên, có sinh viên xưng "con" với cô. "Lúc đó tôi hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức tôi hiểu đó là chuyện bình thường vì khi đó sinh viên đã nhìn nhận tôi như một người thầy", cô Nhung nhớ lại.

Sở hữu bảng thành tích ấn tượng

Trước khi trở thành giảng viên, cô Nhung từng theo học chuyên ngành marketing tại Mỹ. Trong quá trình học tập, cô nhận ra bản thân đặc biệt yêu thích sáng tạo và nghiên cứu hành vi người tiêu dùng thay vì kinh doanh, buôn bán.

Nữ giảng viên tốt nghiệp ĐH Augsburg (Mỹ) với bằng Honors (bằng cử nhân danh dự), 4 năm liên tiếp nhận học bổng Presidential Scholarship. Từ thời phổ thông, cô đã đạt 115/120 điểm TOEFL iBT, sau đó tiếp tục đạt IELTS 8.5 và được Hamline University công nhận trình độ tiếng Trung Advanced. Ngoài thành tích học tập, cô Nhung từng giành giải nhì cuộc thi hát tiếng Trung dành cho sinh viên toàn bang Minnesota (Mỹ).

Bên cạnh công việc giảng dạy, nữ giảng viên còn làm biên tập viên tại phòng Kinh tế Chính trị, kênh Vietnam Today ẢNH: NVCC

Trên mạng xã hội, nữ giảng viên được chú ý với phong cách trẻ trung, hài hước và những khoảnh khắc đời thường. Kênh TikTok chia sẻ hình ảnh của cô hiện có khoảng 18.800 lượt theo dõi, hơn 295.000 lượt thích. Một video đạt gần 590.000 lượt xem.

Tuy nhiên, cô Nhung cho biết mình không trực tiếp làm nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng này. Kênh TikTok do sinh viên quản lý, thường đăng lại và sáng tạo thêm từ những nội dung cô chia sẻ trên Instagram và Facebook.

“Tôi ở trên lớp sau giờ giảng thì vẫn luôn gần gũi như vậy với sinh viên. Tôi rất thích giao lưu với các bạn trẻ vì ở ngành năng động như marketing, những câu chuyện từ trải nghiệm của sinh viên cũng dạy tôi rất nhiều điều”, cô Nhung chia sẻ.

Cô Trần Hồng Nhung gây chú ý vì sự trẻ trung, hài hước và gần gũi với sinh viên ẢNH: NVCC

Liên tục cập nhật những kiến thức mới

Sau hơn một thập kỷ đứng lớp, cô Nhung nhận ra giảng viên không thể chỉ dựa vào những kiến thức đã học, nhất là với ngành marketing liên tục thay đổi.

“Marketing là một ngành thay đổi cực kỳ nhanh, đứng lớp một thời gian ngắn là tôi nhận ra mình cần liên tục cập nhật những kiến thức mới, những case study mới từ thực tiễn”, cô Nhung nói.

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, nữ giảng viên thường xuyên tham gia các dự án nghiên cứu thị trường với doanh nghiệp để bổ sung kiến thức thực tế, từ đó đưa những tình huống mới vào bài giảng.

Một điểm đặc biệt trong phương pháp giảng dạy của cô Nhung là duy trì cách viết bảng truyền thống. Lựa chọn này bắt nguồn từ trải nghiệm học tập tại Mỹ, khi cô từng ấn tượng với một giáo sư dạy môn marketing căn bản hoàn toàn bằng cách viết bảng.

“Tôi cảm thấy mình sẽ vất vả hơn nhưng bù lại, việc nhìn bảng và chép bài giúp sinh viên nắm được cấu trúc của bài tốt hơn, qua đó dễ hiểu và nhớ bài hơn”, cô Nhung chia sẻ.

Một điểm đặc biệt trong phương pháp giảng dạy của cô Nhung là duy trì cách viết bảng để giúp sinh viên dễ hiểu và nhớ bài hơn ẢNH: NVCC

Nhận xét về đồng nghiệp, tiến sĩ Hoàng Tuấn Dũng, giảng viên Khoa Marketing, người có khoảng 8 năm làm việc cùng cô Nhung, đánh giá nữ giảng viên có khả năng làm chủ nội dung, triển khai bài giảng logic và khuyến khích sinh viên chủ động chia sẻ quan điểm.

Trong một số học phần, cô Nhung còn yêu cầu sinh viên đọc thêm sách khoa học thường thức bên cạnh giáo trình, sau đó làm bài kiểm tra dưới dạng quiz và trao đổi trên lớp.

Với nữ giảng viên, nghề giáo đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, phần lớn đến từ khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người học.

“Tôi muốn nói rằng nghề giáo cần rất nhiều kiên nhẫn, và sự kiên nhẫn này phần nhiều đến từ sự thấu hiểu, đồng cảm với người học. Bên cạnh đó, người giáo viên không thể học hộ, và cũng không nên ra quyết định hộ người học”, cô Nhung bày tỏ.

Theo cô Nhung, sứ mệnh của giáo dục đại học là hướng dẫn người học tự học, giới thiệu những lựa chọn cùng ưu, nhược điểm của từng hướng đi, từ đó giúp sinh viên tự đưa ra quyết định phù hợp với bản thân.