'Nữ hoàng cá lóc' ở TP.HCM cùng bí mật về lần vua bếp Yan Can Cook ghé ăn

Trong lần trở lại Việt Nam hồi đầu năm 2024 khi đã 76 tuổi, ông Martin Yan bày tỏ: "Ẩm thực Việt không chỉ được yêu thích bởi mỗi người Việt Nam mà còn ở rất nhiều nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào bạn đi cũng sẽ có nhà hàng Việt Nam ở đó, như Hồng Kông, Thái Lan, Singapore, Đài Loan, Mỹ... Và tôi biết rất nhiều chủ nhà hàng người Việt, chúng tôi lúc nào cũng đến đó ăn".

Đầu bếp lừng danh chia sẻ ông yêu thích đồ ăn Việt vì giàu mùi vị, ngon miệng và tốt cho sức khỏe. "Đó là lý do bạn nhìn xung quanh sẽ thấy những người Việt Nam đều rất khỏe mạnh và ít bị béo phì. Đây cũng là lý do tôi yêu thích những món ăn Việt, từ các món cao cấp cho đến đồ ăn đường phố và những món truyền thống tinh túy như phở. Vì đi bất cứ đâu tôi đều thấy có đồ ăn Việt Nam nên tôi nghĩ ẩm thực Việt Nam không chỉ nổi tiếng với người Việt mà còn nổi tiếng khắp thế giới", ngôi sao Yan Can Cook chia sẻ.

Ông Martin Yan cho biết cũng vì yêu thích ẩm thực Việt Nam mà trong hơn 20 năm qua, ông đã đến đây nhiều lần, có lúc đến 2 - 3 lần trong một năm. Ông đã đặt chân đến nhiều vùng đất như Lào Cai, Hạ Long xuôi dọc chiều mảnh đất hình chữ S, đến Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu con người, ẩm thực, văn hóa và du lịch của Việt Nam. Vì đã quá đỗi thân thuộc với đất nước này nên mỗi lần trở lại, ông luôn cảm thấy hạnh phúc, gần gũi và đầy hứng khởi.