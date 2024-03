'Nữ hoàng cảnh nóng' Hồng Kông muốn tái xuất sau 27 năm rời showbiz

Diệp Tử My mong muốn trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng HK01

Qua cuộc phỏng vấn trên một chương trình phát thanh Hồng Kông mới đây, Diệp Tử My chia sẻ rằng cô được một đạo diễn nhận xét duy trì trạng thái tốt trong nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí và hỏi liệu nữ diễn viên có nghĩ đến việc trở lại màn ảnh hay không. "Lúc đầu, tôi nói với anh ấy rằng tôi không có ý định làm việc đó… Nhưng sau đó, rất nhiều bạn bè nói với tôi rằng nên cân nhắc lại. Khi tôi suy nghĩ về điều đó, tôi thực sự nghĩ rằng mình nên có một kế hoạch trở lại", biểu tượng gợi cảm đình đám một thời chia sẻ.

Chia sẻ thêm về kế hoạch tham gia một bộ phim trong năm nay, Diệp Tử My cho biết: "Tôi muốn có sự đột phá, với những lựa chọn có thể mở rộng khả năng sáng tạo trong diễn xuất và vai diễn không dừng lại ở sự sexy nữa". Ngôi sao sinh năm 1966 nói bản thân vẫn còn rất đam mê diễn xuất và hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó.

Nữ diễn viên gầy gò, xuống sắc đáng kể so với thời đỉnh cao HK01

Cũng trong cuộc trò chuyện, Diệp Tử My chia sẻ về mối tình với bác sĩ Lữ Tích Chiếu. Họ đã âm thầm gắn bó 26 năm trước khi người đàn ông này qua đời hồi 2018 do lên cơn đau tim khi đang bay sang Mỹ. Sao phim Tình thánh cho biết họ từng chia tay một lần khi phát hiện bạn trai nghe lén điện thoại trong nhà nhưng sau đó hàn gắn và tôn trọng không gian riêng của nhau. Dù bên nhau nhiều năm nhưng nữ nghệ sĩ chưa bao giờ đòi người yêu kết hôn hay viết di chúc.

Nhắc đến sự ra đi đột ngột của bạn trai, Diệp Tử My không kìm được nước mắt. Cô nhớ lại khoảnh khắc nhận tin sốc: "Lúc đầu tôi tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi người thân của anh ấy chuẩn bị rời khỏi nhà sau khi báo tin, tôi đã ôm họ và khóc. Tôi thực sự không thể đè nén được, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn gục ngã trước giây phút ấy, nhất là khi chúng tôi đã bên nhau 26 năm".

Diệp Tử My tâm sự mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ có bạn bè ở bên. Cô lạc quan ở hiện tại và nghĩ về những kế hoạch mới. "Điều tôi hạnh phúc nhất là bây giờ mình đang bắt đầu lại mọi thứ", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Diệp Tử My từng là biểu tượng gợi cảm, "nữ hoàng cảnh nóng" nổi tiếng hàng đầu Hồng Kông CHỤP MÀN HÌNH

Cựu "bom sex" xứ cảng thơm thời đóng phim với Châu Tinh Trì CHỤP MÀN HÌNH

Diệp Tử My sinh năm 1966, cô gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ giữa thập niên 1980 và nhanh chóng trở thành một trong những "bom sex" nổi tiếng nhất xứ cảng thơm thời bấy giờ. Cô từng nổi đình đám tại Hồng Kông cũng như nhiều nước Đông Nam Á nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm cùng những màn diễn xuất táo bạo qua hàng loạt bộ phim cấp ba ăn khách. Người đẹp cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng: Sư huynh trúng tà, Tình thánh (đóng cùng Châu Tinh Trì), Hoàng gia nữ tướng (có Hồng Kim Bảo, Lưu Gia Linh), Thiên vương (đóng cùng Lương Triều Vỹ, Nhậm Đạt Hoa), Bả hào (đóng cùng Lữ Lương Vỹ, Ngô Khải Hoa)…

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Diệp Tử My từ giã làng giải trí năm 1997 với lý do không có nhiều vai diễn đáng nhớ trong sự nghiệp, mệt mỏi với việc khoe thân. Nữ diễn viên lui về ở ẩn, vài năm gần đây, cô mới xuất hiện trước công chúng nhiều hơn. Ở tuổi U.60, Diệp Tử My xuống sắc đáng kể, gương mặt đã lộ rõ dấu vết tuổi tác, vướng nghi vấn thẩm mỹ, thân hình gầy gò, có lúc chỉ còn chưa đến 40 kg.