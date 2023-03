‘Nữ hoàng dao kéo’ Lee Da Hae kết hôn với nam ca sĩ Se7en

Lee Da Hae và Se7en thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5.2023 INSTAGRAM NV

Trên trang cá nhân hôm 20.3, Lee Da Hae bất ngờ đăng tải loạt ảnh cưới ngọt ngào bên bạn trai lâu năm Se7en, thông báo cô sắp lên xe hoa. Thông tin trên lập tức thu hút sự quan tâm của truyền thông xứ Hàn cùng đông đảo người hâm mộ của cặp đôi. Mỹ nhân 38 tuổi thừa nhận dù tin vui này không có gì ngạc nhiên vì cô và “một nửa” của mình đã hẹn hò được 8 năm nhưng sao nữ vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng và đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra thông báo này.

Nữ diễn viên bộc bạch: “Tháng 5 tới, chúng tôi không còn là một cặp đôi hẹn hò lâu năm mà sẽ thực hiện lời hứa kết hôn. Tôi vẫn quen gọi anh ấy là bạn trai của mình nhưng giờ đây tôi sẽ còn quan tâm và ủng hộ Se7en nhiều hơn nữa với tư cách là vợ, là người bạn đời đồng hành cùng anh ấy. Cảm ơn anh vì đã ở bên em và khiến em hạnh phúc”. Sao phim Phía đông vườn địa đàng mong nhận được sự chúc phúc từ fan và hứa sẽ tiếp tục hoàn thành vai trò của một diễn viên đồng thời là một người vợ tốt trong gia đình nhỏ của mình.



Lee Da Hae hạnh phúc báo tin sắp lên xe hoa INSTAGRAM NV

Cùng thời điểm, nam ca sĩ Se7en cũng đăng ảnh cưới đính kèm bức thư tay và những dòng thông báo kết hôn. Giọng ca 8X chia sẻ 2023 là một năm đặc biệt với mình khi đánh dấu 20 năm hoạt động nghệ thuật đồng thời tiết lộ bản thân sắp kết hôn. Sao nam bộc bạch: “Trong 8 năm qua, chúng tôi đã chia sẻ cả những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau buồn… Tôi cùng với bạn gái - Lee Da Hae, sẽ kết hôn vào ngày 6.5 tới. Từ nay, tôi sẽ trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn trước những việc mình làm với tư cách là người chồng, người chủ gia đình”. Anh cũng cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ mình và hứa sẽ trở lại với hình ảnh tốt đẹp hơn.

Thông báo của Lee Da Hae và Se7en nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Trên mạng xã hội, đông đảo khán giả, người hâm mộ của cặp đôi đã để lại những lời chúc tốt đẹp cho cô dâu chú rể đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước chuyện tình 8 năm của họ.

Chuyện tình 8 năm của cặp sao được nhiều người ngưỡng mộ INSTAGRAM NV

Lee Da Hae sinh năm 1984, cô gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 2000 và trở nên nổi tiếng với các bộ phim: Hoa hồng xanh, Phía đông vườn địa đàng, Ông hoàng khách sạn, Iris 2, Miss Ripley… Nữ diễn viên từng sở hữu nhan sắc bình thường sau đó "lột xác" ngoạn mục nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh sửa nhiều bộ phận trên gương mặt từ đó trở thành mỹ nhân vạn người mê. Cũng vì vậy, truyền thông Hàn gọi cô là “nữ hoàng dao kéo”.

Se7en bằng tuổi vợ sắp cưới. Anh bắt đầu ra mắt hồi 2003 với vai trò ca sĩ, được yêu thích qua nhiều bản hit: Passion, Baby I Like You Like That, La la la, I know, I'm Going Crazy… Trong quá khứ, giọng ca này từng vướng scandal vào một tiệm massage có cung cấp dịch vụ mại dâm khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Về sau, Se7en khẳng định anh không sử dụng dịch vụ bất hợp pháp và chỉ bị phạt vì vi phạm quy định của quân đội.

Lee Da Hae và Se7en hẹn hò từ năm 2015, cả hai hiếm khi công khai sánh bước cùng nhau hay tiết lộ chuyện riêng. Trong một chương trình vào năm ngoái, mỹ nhân phim Hoa hồng xanh chia sẻ ban đầu mẹ cô không thích Se7en và viện đủ lý do để không phải gặp bạn trai của con. Tuy nhiên, Se7en đã nhanh chóng thay đổi suy nghĩ của bà bằng sự chân thành, hài hước và nhiệt tình của mình. Sao nữ 8X khen người yêu là một chàng trai tốt, được bạn bè, người thân của cô yêu quý. Nữ diễn viên cũng có mối quan hệ tốt đẹp với người nhà bạn trai. Cặp đôi được gia đình hai bên ủng hộ, vun đắp tình cảm từ đó vượt qua nhiều sóng gió để gắn bó đến hiện tại.