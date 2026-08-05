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Nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn trao vương miện cho Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu tại Canada

Diễm Quyên
Diễm Quyên
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân toàn cầu với chủ đề 'Dấu ấn thời gian' vừa diễn ra tại thành phố Vancouver, Canada trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Đảm nhận vai trò trưởng ban Giám khảo, nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn đã trực tiếp trao vương miện cho tân hoa hậu Mimi Khương, người đẹp đến từ Mỹ.
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Xuất hiện nổi bật trong bộ dạ hội màu xanh lộng lẫy, Nalisa Nguyễn thu hút mọi ánh nhìn bởi thần thái sang trọng, quyến rũ cùng phong cách đĩnh đạc của một nữ doanh nhân và nghệ sĩ thành đạt. Khoảnh khắc cô trao chiếc vương miện cho tân hoa hậu Mimi Khương đã trở thành điểm nhấn đầy ý nghĩa của đêm chung kết.

Theo Ban tổ chức, chiếc vương miện dành cho tân hoa hậu do chính nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn tài trợ. Tác phẩm được thiết kế với chủ đề "Sắc đẹp - Sức mạnh nữ quyền - Sự tỏa sáng của trí tuệ Việt", mang thông điệp tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ hiện đại, không chỉ ở nhan sắc mà còn ở bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

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Nalisa Nguyễn còn thể hiện tài năng ca hát khi ngồi giám khảo cuộc thi

Chia sẻ tại sự kiện, Nalisa Nguyễn cho biết: "Tôi mong rằng người phụ nữ đăng quang không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn là người mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng, truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin khẳng định bản thân, làm chủ cuộc sống và không ngừng vươn lên trong thời đại mới".

Đây cũng là lần thứ hai Nalisa Nguyễn được Ban tổ chức tin tưởng mời sang Canada đảm nhận cương vị trưởng Ban giám khảo của cuộc thi. Đối với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để góp phần quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, tài năng và giàu trí tuệ trên trường quốc tế.

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Việc trực tiếp trao chiếc vương miện do chính mình tài trợ cho tân hoa hậu Mimi Khương không chỉ mang ý nghĩa vinh danh người chiến thắng, mà còn thể hiện tâm huyết của Nalisa Nguyễn trong việc đồng hành cùng các sân chơi dành cho nữ doanh nhân, góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại: tự tin, trí tuệ, nhân ái và không ngừng tỏa sáng trên hành trình hội nhập.

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