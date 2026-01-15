Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Nữ hoàng gợi cảm Đài Loan' hé lộ 'sốc' về hôn nhân với chồng trẻ

Thanh Chi
15/01/2026 15:52 GMT+7

Tiêu Thục Thận chai sạn tình cảm với chồng trẻ nhưng không ly hôn sau khi cùng nhau vượt qua sóng gió. 'Nữ hoàng gợi cảm Đài Loan' gây sốc khi nói chấp nhận chuyện chồng 'ăn vụng' bên ngoài.

- Ảnh 1.

Tiêu Thục Thận bên chồng kém 15 tuổi

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo HK01 hôm 15.1, trong cuộc trò chuyện gần đây do nghệ sĩ Tường Tường dẫn dắt, Tiêu Thục Thận thẳng thắn chia sẻ về cuộc hôn nhân với Lương Hiên An - người chồng kém cô 15 tuổi. Cặp đôi đã chung sống suốt 8 năm, sát cánh bên nhau trong thời gian nữ diễn viên xứ Đài chống chọi với ung thư tá tràng hồi 2019. Người đẹp 49 tuổi từng nhiều lần bị chồng phản bội nhưng không ly hôn mà chọn tiếp tục gắn bó.

Trong chương trình, mỹ nhân 7X cho rằng bản thân cô quan niệm việc đàn ông ngoại tình không phải vấn đề lớn. Thậm chí, nữ diễn viên cho biết mình và bạn đời từ lâu không còn duy trì đời sống vợ chồng. "Tôi đã sớm không muốn để anh ấy chạm vào người", nghệ sĩ thẳng thắn.

Quan điểm hôn nhân gây tranh cãi của Tiêu Thục Thận

- Ảnh 2.

Tiêu Thục Thận chấp nhận chuyện chồng ngoại tình

ẢNH: FBNV

Tiêu Thục Thân cho biết chuyện ngoại tình hay tình dục không phải lý do khiến hôn nhân của họ rạn nứt. Ngôi sao 7X nhấn mạnh giá trị sống và cách nhìn nhận cuộc đời của cả hai không đồng điệu, chính sự khác biệt đó khiến tình cảm dần bị bào mòn. Nhắc đến nhu cầu của chồng, sao phim Bích huyết kiếm thẳng thắn chia sẻ cô chấp nhận việc chồng ra ngoài "ăn bánh trả tiền" nếu cần, nhưng phải kín đáo. Nữ diễn viên cho biết cô luôn đặt ra giới hạn rõ ràng: nếu chồng ra ngoài "ăn vụng" thì tuyệt đối không được để truyền thông hay người lạ chụp được vì cô khó chấp nhận được việc đời tư bị phanh phui theo hướng tiêu cực, cảm thấy mất thể diện.

Những chia sẻ thẳng thắn của Tiêu Thục Thận lập tức thổi bùng cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước quan điểm hôn nhân của "nữ hoàng gợi cảm" xứ Đài. Số khác cho rằng đây là một tư tưởng gây tranh cãi thậm chí lệch lạc, cổ súy cho hành vi trái đạo đức, không phù hợp để chia sẻ công khai.

- Ảnh 3.

Nữ diễn viên có chồng chăm sóc, làm chỗ dựa tinh thần khi cô chống chọi với ung thư

ẢNH: INSTAGRAM NV

Tiêu Thục Thận từng chia sẻ mối duyên với Lương Hiên An bắt đầu từ khi cô leo lên một chiếc taxi công nghệ mà anh lái. Hai người dần thân thiết rồi hẹn hò và quyết định kết hôn sau khi nữ diễn viên phát hiện mình có thai. Tuy nhiên, sau khi cưới ít lâu, người đẹp bị sảy thai, đến nay cô vẫn chưa thỏa ước nguyện được làm mẹ.

Mối quan hệ giữa Tiêu Thục Thận và Lương Hiên An từng vấp phải không ít sự phản đối của gia đình và những lời đàm tiếu, dị nghị từ dư luận. Khi quen mỹ nhân họ Tiêu, anh Lương đã có một đời vợ, con riêng còn gia đình anh phản đối vì Tiêu Thục Thận hơn anh 15 tuổi, đời tư phức tạp. Bản thân Lương Hiên An từng thừa nhận rằng việc kết hôn với "nữ hoàng gợi cảm" xứ Đài khiến anh gặp nhiều áp lực, chỉ trích đến mức bật khóc.

Tiêu Thục Thân tiết lộ từng phát hiện chồng trẻ ngoại tình nhưng làm ngơ. Cô cảm thấy khi chồng phản bội mình, anh ta đã phạm "một sai lầm mà tất cả đàn ông trên đời đều mắc phải". "Tôi không bao giờ mơ tưởng rằng một người đàn ông sẽ yêu tôi trọn đời, bất kể anh ta hoàn hảo đến mức nào", sao phim Âm mưu và tình yêu bày tỏ. Quan điểm của cô từng vấp phải không ít tranh cãi.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Tiêu Thục Thận thời đỉnh cao

ẢNH: FBNV

Tiêu Thục Thận sinh năm 1976, cô gia nhập làng giải trí từ năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Thời đỉnh cao nhan sắc, người đẹp được mệnh danh là "bom sex", biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan. Nữ diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm: Lời thì thầm bí mật, Bích huyết kiếm, Yên vũ giang nam, Âm mưu và tình yêu… Cô còn phát hành sản phẩm âm nhạc, từng xuất hiện trong MV của nhiều ngôi sao như Lưu Đức Hoa, Châu Kiệt Luân, Hứa Chí An...

Xinh đẹp, tài năng, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng Tiêu Thục Thận nhanh chóng đánh mất tất cả vì năm lần bảy lượt dính líu đến ma túy đến mức lâm cảnh ngồi tù vào năm 2011.

