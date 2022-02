'Nữ hoàng Instagram' Kylie Jenner đón em bé thứ hai cùng Travis Scott

Hôm 6.2, ngôi sao The keeping up with the Kardashians đã đăng tải hình ảnh chào đón em bé thứ hai của mình với nam rapper Travis Scott.

Trên Instagram, Kylie viết: “2/2/22”, đi cùng với đó là bức ảnh đen trắng ghi lại khoảnh khắc con gái đầu lòng Stormi Webster đang nắm tay một em bé sơ sinh. Mặc dù người mẹ hai con không tiết lộ tên và giới tính của đứa trẻ nhưng theo nguồn tin của E! News, cô đã sinh một bé trai.

Bên cạnh đó, Kylie và bạn trai Travis cũng đính kèm theo biểu tượng trái tim xanh cho bài viết, giúp thông tin càng thêm xác thực. Vì theo quan niệm phương Tây, màu xanh được tượng trưng cho bé trai.

Trước đó, vào đầu tháng 9, bà trùm Kylie Cosmetics xác nhận mang thai đứa con thứ hai cùng Travis Scott, thông qua đoạn video ngắn được chia sẻ trên Instagram.

Một nguồn tin chia sẻ với People: “Cô ấy thích làm mẹ và luôn muốn sinh cho Stormi một đứa em. Cô ấy rất vui khi mình tiếp tục có thai với Travis”. “Kylie đã tận hưởng giai đoạn thai sản của mình một cách riêng tư. Cô ấy chỉ dành thời gian cho những người bạn thân và gia đình”, người này nói thêm.

Đến tháng 10, một nguồn tin cho biết Jenner và Scott đang cố gắng dành nhiều thời gian cho con gái Stormi nhất có thể. “Kylie tin chắc rằng con bé sẽ là người chị tốt nhất", người trong cuộc nói thêm.





Kể từ đó, gia đình đã sẵn sàng chuẩn bị cho sự xuất hiện của thành viên mới. Đến đầu năm 2022, Kylie chia sẻ một bức ảnh về việc mang thai của mình. Trên trang cá nhân, cô viết: “Năm 2022 đang đến gần, tôi đã suy ngẫm về năm ngoái, về những phước lành cũng như nỗi đau mà nó mang lại. Tôi sẽ không bao giờ quên năm vừa qua và tất cả những thay đổi quan trọng trong cuộc sống của tôi”.

“Tôi cầu nguyện cho tất cả các bạn có một năm mới tràn ngập tình yêu thương. Hy vọng mọi người luôn bình an và khỏe mạnh trong suốt thời gian này”, nữ tỉ phú 25 tuổi nói thêm.

Về phía Travis, nguồn tin cho biết rapper này đã luôn ở bên hỗ trợ và giúp đỡ Kylie trong suốt quá trình mang thai. “Cả hai luôn nương tựa nhau và chắc chắn không thể tách rời”, nguồn tin nói thêm.

“Nữ hoàng Instagram” bắt đầu hẹn hò với nam nghệ sĩ đình đám Travis Scott vào năm 2017 và hạ sinh đứa con đầu lòng Stormi Webster vào năm 2018. Một thời gian sau, cặp đôi tuyên bố chia tay.

Đến tháng 2.2021, E! News cho biết Kylie và Travis vẫn còn tình cảm với nhau và dường như chính thức quay lại hoàn toàn khi cùng Stormi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện Parsons Benefit năm 2021.