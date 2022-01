'Nữ hoàng nhạc phim' Ngọc Liên kể về nỗi 'bức xúc' với cố ca sĩ Phi Nhung

Ngọc Liên từng là một ca sĩ có nhiều triển vọng khi hoạt động trong đoàn Ca nhạc nhẹ TP.HCM cùng với Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm... Tên tuổi cô gắn liền với các ca khúc như Nếu em được lựa chọn, Chỉ riêng mình em hiểu… Thế nhưng khi sự nghiệp đang phát triển thì Ngọc Liên bất ngờ sang Úc du học và định cư. Vài năm sau, cô sang Mỹ sinh sống và hát cho một trung tâm ca nhạc hải ngoại. Sau 15 năm, Ngọc Liên quay trở về Việt Nam lập nghiệp lại từ đầu. Hiện tại, cô có cuộc sống hạnh phúc bên con gái và chồng là đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Trong giới giải trí, mỗi khi nhắc tới Ngọc Liên, các đồng nghiệp thường nhớ đến biệt danh “bà nhỏ”. Cái tên này xuất phát từ cách gọi của cố ca sĩ Phi Nhung mỗi lần gặp gỡ. Nữ khách mời tiết lộ: “Hôm nay thực sự mới có cơ hội để nói chứ nhiều người thật sự không biết. Ban đầu tôi cũng ngại và bực vì cứ kêu tôi là “bà nhỏ” mặc dù tôi là vợ lớn đàng hoàng. Chị Phi Nhung hễ đụng mặt là cứ “bà nhỏ”. Xong tôi nói: “Để Liên nói Nhung nghe…” thì chưa dứt câu chị ấy đã: “Ừ thì bà nhỏ cứ nói đi”, và gạt tôi qua một bên. Hễ mình lên tiếng là chị ấy lại đổi bà lớn với bà nhỏ. Thế là riết hồi tôi bị quen miệng luôn”.

Ngoài ra, cô cũng không quên nhắc tới cố ca sĩ Phi Nhung với những kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Điển hình như những bữa cơm đêm 30 Tết, gia đình ca sĩ Ngọc Liên thường được Phi Nhung mời sang cho có đủ “bà nhỏ” và “bà lớn”.

Chia sẻ thêm về cuộc hôn nhân với đạo diễn Tuấn Cường, Ngọc Liên cho biết đây là một cái duyên xuất phát từ “bà mai” cũng là giám đốc của nữ ca sĩ khi còn ở Mỹ. Trong một dịp người giám đốc này gọi Ngọc Liên về Việt Nam quay MV ca nhạc Hơi thở mùa xuân. Và người phụ trách quay sản phẩm lần này không ai khác ngoài chồng cô. Từ đó, họ có dịp nên duyên cùng nhau. Thậm chí, Ngọc Liên cho biết ông xã cô từng nói: “Không biết sao mà tôi chọn ở với bà này. Đối với tôi bà này là lùn nhất trong đám, không có được đẹp lắm mà không hiểu sao lại dính và bền với bà này. Chắc là do duyên số”.





Trong khi chồng thành công ở lĩnh vực phim ảnh thì Ngọc Liên ngày càng chứng tỏ mình là một nghệ sĩ đa tài. Tuy nhiên, khán giả vẫn chưa thấy cô lấn sân sang địa hạt phim ảnh. Trả lời cho thắc mắc này, nữ khách mời cho hay: "Dù thích lắm nhưng ông xã tôi lại bảo anh là đạo diễn lấy ca sĩ mà ngày xưa cả hai đều quả quyết không lấy người cùng nghề, vì sợ mạnh ai nấy đi show thì không có thời gian lo cho gia đình. Thực tế thì ghét của nào trời trao của đó, hai người lại đến với nhau nên anh ấy mới xua tay bảo tôi đừng làm diễn viên. Thứ nhất vì cực khổ, thứ hai vì anh ấy sợ trên phim trường nhìn mặt tôi sẽ cáu lên thì về nhà lại cãi nhau. Thế là anh ấy chốt một câu: Thôi em làm ca sĩ cho chắc đi”.

Chính vì liên tục bị chồng “bàn ra” nên Ngọc Liên không dám đi thử vai dù trong thâm tâm cô vẫn muốn tham gia diễn xuất. Chia sẻ thêm về công việc giữa hai vợ chồng, Ngọc Liên bộc bạch ông xã không bao giờ muốn nghe người ngoài nói nhờ sự quan hệ để đạt được mục đích nào đấy. Đến nỗi người được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc phim” như cô lại chưa bao giờ được hát nhạc phim do chồng mình sản xuất. “Thông thường đạo diễn có quyền chọn ca sĩ hát nhạc phim cho mình. Thế nhưng anh ấy chưa bao giờ mời tôi hát. Tôi cũng từng hỏi tại sao anh làm phim tới mấy chục bộ mà em chưa được hát một bộ nào thì anh ấy dửng dưng trả lời là họ đưa ca sĩ nào hát thì đưa chứ anh ấy không có đề cập tới tôi. Vì anh không thích bị nói là nhờ quan hệ chồng là đạo diễn mà đưa vợ mình vào hát”, Ngọc Liên thuật lại câu chuyện.

Ngọc Liên cho hay chỉ một lần duy nhất nhạc sĩ Thái Ngọc Sơn mời riêng cô hát vì nữ ca sĩ sở hữu giọng Nam bộ vô cùng ngọt ngào nhưng lại không hề nói là phim do ai làm đạo diễn. Tới khi phát hành phim thì Ngọc Liên mới vỡ lẽ ra đó là phim do chồng cô sản xuất. “Đến hiện giờ mấy chục bộ phim của anh ấy thì đấy là bài duy nhất tôi hát mà cũng không phải do chồng kêu hát nữa", nữ khách mời ngậm ngùi chia sẻ.

