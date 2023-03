‘Nữ hoàng nhạc trot' Hàn Quốc bị tố làm kẻ thứ ba

Hong Jin Young phủ nhận ngoại tình với chồng của đồng nghiệp OSEN

Những ngày gần đây, hàng loạt video trên YouTube gây xôn xao với nội dung tiêu cực xoay quanh mối quan hệ giữa Hong Jin Young và vợ chồng Jang Yoon Jeong - Do Kyung Wan. Cụ thể, nhiều clip tố nam phát thanh viên Do Kyung Wan dan díu với Hong Jin Young, đánh vợ. Đáng chú ý, Hong Jin Young và Jang Yoon Jeong đều là những giọng ca nhạc trot đình đám xứ kim chi.

Những tin đồn Do Kyung Wan ngoại tình với đồng nghiệp của vợ, Hong Jin Young khiến cuộc hôn nhân gần 10 năm giữa Do Kyung Wan và Jang Yoon Jeong tan vỡ... được lan truyền rầm rộ mặc cho không có bằng chứng xác thực. Điều này khiến người hâm mộ hoang mang.

Nữ ca sĩ nhạc trot Jang Yoon Jeong và ông xã Do Kyung Wan khoe ảnh gia đình đầm ấm

Ngay sau đó, phía cặp vợ chồng Jang Yoon Jeong và Do Kyung Wan khẳng định tin đồn hôn nhân lục đục, ngoại tình "hoàn toàn sai sự thật". Ngoài ra, họ còn đăng tải thêm ảnh hạnh phúc vui vẻ bên con cái.

Về phía Hong Jin Young, cô chỉ cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng chú thích: "Tôi là người độc thân, chỉ nói vậy thôi. Tôi chia sẻ điều này phòng trường hợp có người tò mò về tình trạng của tôi".

Động thái đáp trả của Hong Jin Young nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Một bình luận gây chú ý: "Đừng lo, ai tin hay không thì tùy, chúng em có thể phân biệt được tin thật và tin giả". Nhiều ý kiến khác cũng chỉ trích kẻ tung video phát tán tin tức giả, thêu dệt chuyện ngoại tình vớ vẩn.

Sinh năm 1985, Hong Jin Young là nữ ca sĩ nhạc trot nổi tiếng tại Hàn Quốc với kỹ năng thanh nhạc nổi bật, học vấn "khủng", thường xuyên tham gia các chương trình, sự kiện đình đám xứ kim chi. Sao nữ 8X ra mắt năm 2007 cùng nhóm nhạc nữ Swan rồi trở lại vào năm 2009 với tư cách là một ca sĩ nhạc trot. Cô nổi tiếng với loạt hit Cheer up, Loves me loves me not, Thumb up…

Hong Jin Young là giọng ca nhạc trot Hàn Quốc quen thuộc với khán giả Việt Nam INSTAGRAM NV

Giọng ca 38 tuổi được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc trot" Hàn Quốc, tên tuổi quyền lực trong showbiz đồng thời là hình mẫu được nhiều nghệ sĩ trẻ ao ước. Ngoài sự nghiệp ca hát thành công, Hong Jin Young còn sở hữu học vấn đáng nể với việc lấy được bằng tiến sĩ.

Theo Osen, quãng thời gian gần đây, nhiều người nổi tiếng xứ kim chi liên tục hứng chịu các tin đồn độc hại vô căn cứ được lan truyền trên YouTube. Tuy nhiên, phần lớn tài khoản đăng tải video này được tạo từ các máy chủ ở nước ngoài nên chính quyền Hàn Quốc rất khó xử lý triệt để.