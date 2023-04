'Nữ hoàng phim teen' Mỹ ra sao sau vụ khỏa thân trên phố?

Amanda Bynes ở lại cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần trong ba tuần qua. Cô dự định đăng ký chương trình điều trị ngoại trú sau khi xuất viện INSTAGRAM NV

Trang tin tiết lộ Amanda Bynes đang ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần dù không còn bắt buộc. Các nguồn tin thân cận của ngôi sao Amanda Show cho biết cô cảm thấy mình chưa sẵn sàng để rời đi và không xác định được khoảng thời gian xuất viện. Họ tiết lộ các nhân viên y tế đã cho phép sao nữ ở lại và người đẹp dự kiến sẽ tham gia một chương trình điều trị sức khỏe tâm thần ngoại trú sau khi xuất viện. "Mọi người xung quanh Amanda Bynes đã lập một kế hoạch để đảm bảo rằng cô ấy luôn đi đúng hướng", nguồn tin nói thêm. Trong khi đó, luật sư của nghệ sĩ 37 tuổi chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về trường hợp của cô.

Vào khoảng giữa tháng 3, một nhân chứng nhìn thấy Amanda Bynes lang thang ở gần trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ) trong tình trạng không mặc quần áo. Nữ diễn viên này sau đó đã vẫy một xe hơi và leo lên trên, cô nói với tài xế rằng mình vừa lên cơn loạn thần. Cựu sao nhí tự gọi 911 và được đưa đến đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, một chuyên gia về sức khỏe tâm thần nhận thấy tinh thần của Amanda Bynes bất ổn, cần được tạm giữ theo điều 5150 từ bộ luật liên quan đến phúc lợi và định chế của bang California. Đây là hành động pháp lý cho phép một sĩ quan hoặc bác sĩ có chuyên môn tạm giữ một người nào đó (trái với ý muốn của họ) trong 72 giờ và có thể gia hạn thêm. Trong thời gian này, người đó sẽ được kiểm tra, đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe tâm thần của họ.

Amanda Bynes gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần trong những năm qua BACKGRID

Amanda Bynes sau đó được đưa đến trung tâm điều trị. Không lâu sau, truyền thông tiết lộ thời gian tạm giữ sao nữ này tại cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần đã được kéo dài thêm vì cô đang tập trung nghiêm túc vào việc ổn định tinh thần. Trong quá khứ, sao phim Easy A từng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, lạm dụng chất kích thích và phải điều trị ở trung tâm một thời gian dài. TMZ cho biết sao nữ có thể đã lang thang trên đường phố trong nhiều ngày trước khi gọi cảnh sát vì tinh thần bất ổn. Paul Michael - vị hôn phu cũ của Bynes tiết lộ với PageSix rằng cô đã ngừng uống thuốc trước khi lên cơn loạn thần.

Amanda Bynes từng là ngôi sao rất được yêu thích tại Mỹ AFP

Amanda Bynes sinh năm 1986, cô gia nhập làng giải trí khi mới 7 tuổi và trở nên nổi tiếng trong thập niên 1990, 2000. Sao nữ này được yêu thích qua các bộ phim, chương trình ăn khách: All That, The Amanda Show, What a Girl Wants, Big Fat Liar, What I Like About You, She's the Man, Easy A… và từng được gọi là "nữ hoàng phim teen" nước Mỹ. Thế nhưng danh tiếng của Amanda Bynes dần trượt dốc vì những vấn đề cá nhân. Cô từng được mẹ giám hộ trong 9 năm vì gặp các vấn đề rắc rối do sức khỏe thể chất và tinh thần bất ổn. Tháng 2.2022, nữ diễn viên đệ đơn chấm dứt quyền giám hộ vì tin rằng tình trạng của mình đã được cải thiện và nhận được sự ủng hộ từ cha mẹ. Nhiều năm qua, người đẹp mất hút khỏi các dự án phim ảnh.