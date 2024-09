'Nữ hoàng rating' Shin Hye Sun đóng vai 2 nhân cách sau cơn sốt 'Chàng hậu'

Tạo hình của Shin Hye Sun trong phim truyền hình mới ẢNH: ENA

Sau phim truyền hình Welcome to Samdal-ri và tác phẩm điện ảnh Following, Shin Hye Sun chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với Gửi Hyeri thân yêu (Dear Hyeri), đánh dấu một năm 2024 năng suất của "nữ hoàng rating" xứ kim chi.

Trong tác phẩm mới, nữ diễn viên sinh năm 1989 hóa thân thành một cô gái với 2 nhân cách khác biệt: phát thanh viên Joo Eun Ho và nhân viên quản lý bãi đậu xe Joo Hyeri. Hai con người khác nhau của nữ chính có mối liên hệ tình cảm với nam phát thanh viên nổi tiếng nhất nhà đài Jung Hyun Oh (Lee Jin Wook thủ vai) và Kang Joo Yeon (Kang Hoon) chàng phát thanh viên trẻ trong sáng và đầy nhiệt huyết.



Nhân vật của Shin Hye Sun có mối quan hệ tình cảm với hai chàng trai khác nhau do Lee Jin Wook (phải) và Kang Hoon thủ vai ẢNH: ENA

Ở đoạn giới thiệu vừa được phát hành cách đây ít ngày, Joo Eun Ho thức dậy từ sớm để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn với tư cách là một phát thanh viên. Eun Ho quay cuồng với công việc trong điều kiện quay phim khắc nghiệt, phải hứng chịu những lời chỉ trích gay gắt ở văn phòng khiến cơ thể kiệt sức, rệu rã.

Khi rời công ty, một ngày mới khác của cô lại bắt đầu vào chiều tối. Lúc này, cô trở thành Joo Hyeri, làm việc trong văn phòng của bãi đậu xe và có những khoảnh khắc vui vẻ, ngọt ngào với Kang Joo Yeon. Rắc rối đến với nữ chính khi cả Jung Hyun Oh và Kang Joo Yeon cùng xuất hiện và gọi cô bằng 2 cái tên, 2 thân phận khác nhau…

Ngôi sao 8X yêu thích vai diễn mới ẢNH: ENA

Chia sẻ lý do tham gia Gửi Hyeri thân yêu, Shin Hye Sun cho biết: "Khi đọc kịch bản, tôi đã nghĩ: 'Mình muốn đóng phim này'. Đó là niềm hạnh phúc nhất gần đây mà tôi có được. Eun Ho và Hyeri là hai nhân vật khác nhau, tạo hình bên ngoài về mái tóc, cách trang điểm và trang phục hoàn toàn khác nhau, giọng điệu cũng như cách nói cũng được thể hiện hơi khác một chút. Phát thanh viên là nghề khá khó nên tôi đã chuẩn bị bằng cách học với giáo viên và nghe ghi âm".

Nhắc đến nội dung nữ chính yêu hai chàng trai khác nhau, nữ diễn viên 35 tuổi bày tỏ: "Eun Ho và Hyun Oh là người yêu cũ đã chia tay sau một thời gian dài hẹn hò. Dù từng quen nhưng tôi có cảm giác xa lạ. Mặt khác, Hyeri và Joo Yeon là những người xa lạ, nhưng tôi cảm thấy họ có phần quen thuộc và thoải mái". Cô nói thêm: "Hyun Oh và Joo Yeon cũng có những cách khác nhau để tiếp cận Eun Ho và Hyeri. Tôi tin rằng tôi, Lee Jin Wook và Kang Hoon có thể truyền tải những cảm xúc trái ngược nhau và lãng mạn, đáp ứng kỳ vọng càng tăng cao của khán giả".

Phim là hành trình tái tạo, chữa lành những vết thương tiềm ẩn trong lòng của nhân vật chính ẢNH: ENA

Vai diễn của Shin Hye Sun trong Gửi Hyeri thân yêu cũng khiến nhiều khán giả liên tưởng đến vai diễn của cô trong Chàng hậu bởi cô đều phải diễn hai nhân vật khác nhau. Ở tác phẩm gây sốt màn ảnh nhỏ hồi 2020 - 2021, nữ diễn viên vào vai "1 xác 2 hồn", khi thân xác cô vừa là của trung điện Kim So Yong, vừa là nơi đầu bếp hiện đại Jang Bong Hwan "trú ngụ" khi anh vô tình xuyên không về thời Joseon.



Với những thước phim ngắn được "nhá hàng", Gửi Hyeri thân yêu được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, khai thác những khía cạnh hướng đến việc xoa dịu, chữa lành tâm hồn của người xem. Nói về tác phẩm của mình, biên kịch Han Ga Ram bày tỏ: "Tôi muốn cho mọi người thấy, có thể bạn có nhiều nhưng không hạnh phúc, như Eun Ho và có ít nhưng vẫn hạnh phúc, như Hyeri".

Gửi Hyeri thân yêu dự kiến phát sóng trên ENA (Hàn Quốc) từ ngày 23.9. Tại Việt Nam, phim được VieON mua bản quyền phát lúc 21 giờ thứ hai, thứ ba hằng tuần.