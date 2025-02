'Nụ hôn bạc tỷ' thu 57 tỉ, Tiến Luật tiết lộ cát sê đóng phim cho vợ

Thu Trang thấy may mắn khi có Tiến Luật đồng hành trong quá trình thực hiện Nụ hôn bạc tỷ Ảnh: ĐPCC

So với những ngày đầu ra rạp, doanh thu của Nụ hôn bạc tỷ có sự khởi sắc. Tính đến hiện tại, phim do Thu Trang làm đạo diễn vượt hơn 57 tỉ đồng, đứng thứ hai phòng vé sau Bộ tứ báo thủ. Riêng cuối tuần vừa qua, phim do Đoàn Thiên Ân đóng chính thu về hơn 31 tỉ đồng và được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Nụ hôn bạc tỷ có nội dung xoay quanh 2 chị em Thúy Kiều (Thu Trang) và Thúy Vân (Thiên Ân) cùng những rắc rối liên quan đến chuyện yêu đương. Vì tin và yêu nhầm người mà Kiều mất hết tiền tiết kiệm, cô thậm chí còn phải cầm cố căn nhà cho nhóm giang hồ. Để có tiền, Kiều đã yêu cầu Vân phải cặp đại gia. Ban đầu, Vân không đồng ý. Tuy nhiên, sau lần bị giang hồ đến nhà đập phá và đe dọa, Vân cũng chấp nhận giúp chị mình.

Thu Trang vỡ òa khi suất chiếu của phim tăng 1.500 suất Ảnh: ĐPCC

Ngoài những mảng miếng hài hước, Thu Trang cho thấy sự “tính toán” khi lần đầu làm đạo diễn bằng cách tạo ra 2 cái kết chiếu ngẫu nhiên, khiến người xem tò mò. Vợ Tiến Luật chia sẻ trong vai trò mới, cô muốn thực hiện một dự án mang cá tính của riêng mình. “Tôi nghĩ đó là ý tưởng thú vị nên đã mạo hiểm thực hiện. Không ngờ mọi người yêu thích đến vậy. Mấy ngày qua, tôi nhận được nhiều lời khen, góp ý về bộ phim, đó là động lực để tôi tiếp tục đi đến cùng với điện ảnh. Tôi hoàn toàn nghiêm túc với vai trò đạo diễn”.

Thu Trang cũng bày tỏ niềm vui khi Nụ hôn bạc tỷ được tăng 1.500 suất chiếu. Nói về điều này, đạo diễn chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Thú thực vào ngày mùng 1 tết, tôi hơi lo. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng nếu mình làm phim đàng hoàng, tử tế thì khán giả sẽ yêu thương. Và quả thực, khán giả thương đoàn phim vô cùng. Trong mấy ngày qua, tôi cùng ê kíp đi khắp các tỉnh thành để quảng bá cho phim. Đến đâu tôi cũng được mọi người động viên. Tôi nghĩ làm nghệ sĩ thì điều hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của khán giả”.

Tiến Luật xúc động trước tình cảm khán giả trong quá trình đi quảng bá cho phim Ảnh: ĐPCC

Thu Trang cũng cho biết Tiến Luật luôn là người đồng hành, ở cạnh cô trong suốt quá trình thực hiện dự án. “Chồng tôi là người sống rất tình cảm, anh luôn quan tâm và bảo vệ tôi. Khi thấy tôi cầm trịch dự án, anh Luật rất lo lắng, sợ tôi vất vả. Tôi nghĩ may mắn lớn nhất đời mình là có chồng yêu, hiểu và cảm thông, chia sẻ. May mắn kế tiếp là tôi được làm nghề, sống hết mình cùng nghệ thuật”, Thu Trang nói thêm.

Ngoài đồng hành, động viên người bạn đời thử sức ở vai trò mới, Tiến Luật cũng góp mặt trong Nụ hôn bạc tỷ với vai diễn hài hước, duyên dáng. Song khi được hỏi về câu chuyện thù lao, “anh tài” 8X hài hước: “Đâu có phim nào tôi lấy cát sê đâu. Thù lao của tôi là cơm ngày 3 bữa, tối được ngủ chung với đạo diễn thôi”.

Tiến Luật chia sẻ khi thực hiện dự án này, anh và vợ cân đo đong đếm nhằm đảm bảo tính thông điệp cho tác phẩm song vẫn đáp ứng thị hiếu khán giả. Nói về màn cạnh tranh trên đường đua phim tết, chồng Thu Trang cho rằng đó là cuộc đua thú vị. Nam diễn viên lý giải: “Chẳng hạn như tết mà nếu chỉ bán một món thì người ăn sẽ ngán. Giờ thì chúng ta có 3 món ngon nên hy vọng đây sẽ là mùa phim tết kỷ lục của điện ảnh Việt”.