Nữ idol Kpop tiết lộ cuộc sống như ngục tù, chế độ ăn kiêng khắc nghiệt

Mới đây, một cựu thành viên người Nhật của GWSN - Miya đã ví cuộc sống thần tượng Kpop của mình là một “nhà tù” trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Asahi Shimbun Nhật Bản. Theo đó, cựu idol cũng tiết lộ nhiều vấn đề mà cô gặp phải trong thời gian đào tạo và quảng bá tại Hàn Quốc: “Tôi bắt đầu luyện tập ngay sau khi đi học về, và sau đó mỗi người chúng tôi bắt đầu các bài học riêng. Vì vậy, khi mọi người kết thúc, bên ngoài trời đã tối hoàn toàn. Ngoài ra, mỗi lần đi tập, tôi đều phải cân trước mặt quản lý. Tôi phải báo cáo chế độ ăn uống của mình, chẳng hạn như: Tôi sẽ ăn chuối và trứng luộc hoặc chỉ ăn một quả táo. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên".



Thành viên người Nhật Miya tiết lộ nhóm đã phải vật lộn với chế độ ăn kiêng khắc nghiệt cùng việc bị quản lý kiểm soát nghiêm ngặt Allkpop

Ngoài việc bị kiểm soát cân nặng một cách nghiêm ngặt, các thành viên của GWSN phải đối mặt với việc kiểm soát tài chính và thời gian, thậm chí cả điện thoại di động cũng bị giới hạn. “Trong thời gian đào tạo, tôi ít khi liên lạc với gia đình, công ty kiểm soát điện thoại nên hầu hết chúng tôi phải dùng điện thoại của quản lý. Còn khi quay video âm nhạc, nhân viên sẽ có đồ ăn nên chúng tôi thường ăn vụng một ít bánh gạo và thịt gà của họ. Nhờ vậy mà tinh thần đồng đội của nhóm khăng khít hơn. Và niềm vui duy nhất của chúng tôi chỉ vỏn vẹn về vấn đề đồ ăn, về việc lẻn ra khỏi ký túc xá để đến cửa hàng tiện lợi”, Miya tâm sự.

Mặc dù, cuộc sống trở thành thần tượng vô cùng chông gai và khắc nghiệt nhưng Miya không hề trách móc công ty. Cựu idol GWSN cho rằng đây là những vấn đề cơ bản mà một thần tượng Kpop đều phải trải qua để đi lên đỉnh cao.

GWSN trước khi tan rã Allkpop

Ngành công nghiệp Kpop không dừng lại ở việc kiểm soát thực tập sinh một cách nghiêm ngặt hay quy trình đào tạo khắc nghiệt, nó còn ẩn chứa sự phân biệt giàu nghèo. Một cựu thực tập sinh SM và YG có tên Bianca Zhou cho biết: “Một trong những lý do khiến một số thực tập sinh không thể debut là bị một thực tập sinh khác có nhiều tiền hơn chiếm chỗ. “Nếu có một thực tập sinh thực sự giàu có, nhìn chung khá tài năng và ưa nhìn gia nhập, công ty quản lý có thể chọn thực tập sinh đó thay vì một thực tập sinh đã thực tập lâu năm nhưng xuất thân không bằng. Tất cả chỉ vì người đó có đủ tiền để hỗ trợ cho việc debut”.



Trước đó, cựu thực tập sinh YG Maydoni sinh năm 1991 cũng từng chia sẻ về thái độ khác biệt của staff với thực tập sinh nhà giàu: “Tôi là một trong những thực tập sinh nữ sớm nhất nên các nhân viên thường chăm sóc tôi rất tốt, nhưng tôi thấy thái độ của họ dần dần khác đi khi người bạn khá giả hơn bắt đầu vào công ty. Tôi không biết bởi vì các thực tập sinh không tặng nhau cái gì, nhưng sau đó phát hiện ra họ đem những chai rượu vang đắt tiền bố mẹ họ mua từ nước ngoài về hoặc các món quà giá trị cao tặng cho nhân viên”.

Trên thực tế, những người đã được ra mắt cũng phải kiên trì rất nhiều năm để trả nợ phí đào tạo khổng lồ. Đến những nhóm nhạc như Stellar, Boyfriend, Fiestar hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa kiếm đủ tiền để thanh toán món nợ mà công ty quản lý đã bỏ ra đầu tư.

Miya sinh năm 1993, ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc GWSN vào tháng 9.2018 dưới sự quản lý của Kiwi Media Group. Tuy nhiên, vào tháng 4.2021, nhóm chuyển sang công ty The Wave Music do khó khăn tài chính. Cùng năm, GWSN phát hành mini album thứ 5 mang tên The Other Side Of The Moon nhưng sau đó ngừng hoạt động. Vào tháng 1.2023, các thành viên đã kiện công ty để chấm dứt hợp đồng độc quyền và thắng kiện trong phiên tòa đầu tiên. Tệ hơn là có thông tin cho biết công ty đã bỏ bê việc xin thị thực cho cô và khiến nữ thần tượng trở thành đối tượng nhập cư Hàn Quốc bất hợp pháp.