Nữ influencer bị sát hại, vứt xác lên núi sau 30 phút tắt livestream

Theo Chosun Daily, nữ influencer Yoon Ji Ah mất tích sau buổi livestream tại đảo Yeongjong (Incheon). 3 ngày sau, thi thể cô được tìm thấy trong khu rừng hẻo lánh thuộc huyện Muju, tỉnh Jeolla Bắc, cách nơi cô mất tích gần 300 km. Hiện trường khiến lực lượng chức năng bàng hoàng: nạn nhân bị đánh đập dữ dội và tử vong do bị siết cổ đến ngạt thở.

Cơ quan điều tra ước tính thời điểm Ji Ah tử vong là 15 giờ 27 ngày 11.9, tức chưa đầy nửa tiếng sau khi cô kết thúc buổi livestream cuối cùng tại Incheon. Hình ảnh từ camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc Ji Ah đã bị ép buộc quay trở lại xe của mình ngay trước khi vụ án xảy ra.

Cha của Ji Ah nghẹn ngào kể lại: "Tôi nhắn tin cho con nhưng không nhận được hồi âm. 7 tiếng sau tôi mới nhận được tin nhắn rồi sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Tôi lập tức báo cảnh sát và tìm đến nơi con bé phát sóng cuối cùng ở Incheon, nhưng rồi lại nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát Muju".

Thi thể cô được tìm thấy trong khu rừng cách nơi cô mất tích gần 300 km ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ 12 tiếng sau khi thi thể được tìm thấy tại Muju, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm là ông Choi, một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi. Mặc dù cố gắng che giấu, Choi vẫn phải thừa nhận tội lỗi sau khi thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Hung thủ là người ngập trong nợ nần

Nghi phạm Choi không phải là người xa lạ - vốn là một "ông bầu mát tay" trong giới quản lý người nổi tiếng, chuyên nâng đỡ các tân binh và được công ty quản lý của Ji Ah tin tưởng giao phó cô.

Tuy nhiên, điều tra đã bóc trần sự thật Choi chính là "mèo đen" (Black Cat), một nhà tài trợ cấp cao trên nền tảng livestream. Để đạt cấp độ 46 như người này, giới streamer tiết lộ Choi đã chi hơn 100 triệu won (khoảng 1,8 tỉ đồng). Nhưng trái ngược hoàn toàn với vỏ bọc "chi tiêu khủng", hàng xóm tiết lộ Choi thực chất ngập trong nợ nần. Ông ta đã thế chấp nhà để vay hàng tỉ won và mất khả năng chi trả.

Choi đã lợi dụng danh tiếng để ép Ji Ah tăng thời lượng livestream, buộc cô làm việc đến kiệt sức. Khi cô quyết định rút lui vì không chịu nổi áp lực, mâu thuẫn đã bùng phát thành thảm kịch. Cảnh quay CCTV ghi lại khoảnh khắc Choi đã quỳ gối cầu xin Yoon Ji Ah trong cuộc gặp. Sự tuyệt vọng khi mất đi ngôi nhà và kế hoạch kiếm tiền để cứu vãn cuộc đời được cho là ngòi nổ dẫn đến tội ác tàn nhẫn này.