Nữ MC 'xinh như hoa hậu', sở hữu IELTS 8.5 là ai?

Nhan sắc rạng rỡ của MC Thu Thủy. Cô là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình được phát sóng trên VTV ẢNH: NVCC

Trước khi nổi tiếng với hình ảnh MC song ngữ, Thu Thủy từng được biết tới với vai trò ca sĩ. Cô từng tham dự Giọng hát Việt 2015 và là học trò của ca sĩ Mỹ Tâm. Sau cuộc thi, thay vì tiếp tục chinh phục làng giải trí bằng âm nhạc, Thu Thủy quyết định rẽ hướng trở thành MC, gây ấn tượng với IELTS 8.5. Cô từng đảm nhiệm vai trò dẫn dắt cho nhiều chương trình như Sing to learn, Đẹp 24/7, Hành trình hy vọng…

Hành trình chinh phục IELTS 8.5 của MC Thu Thủy

Mới đây, Thu Thủy tiết lộ kết quả kỳ thi IELTS với tổng điểm 8.5. Trước đó, vào tháng 6, người đẹp công khai điểm số 8.0 và bày tỏ tiếc nuối vì chưa chạm tới kỳ vọng của mình. Sau gần 2 tháng rèn luyện, nữ MC có được “quả ngọt”. Người đẹp cho biết việc cô dự thi IELTS không xuất phát từ áp lực hay yêu cầu cụ thể nào, mà là hướng đi nhằm “nâng cấp bản thân” trong hành trình làm nghề.

Thu Thủy không ngừng nỗ lực nâng cấp bản thân sau khi rẽ hướng sang làm MC ẢNH: NVCC

“Tiếng Anh sân khấu khác xa tiếng Anh giao tiếp hằng ngày. Để tự tin dẫn dắt những chương trình mang tính học thuật, nặng về nội dung hay dịch trực tiếp trên sân khấu, tôi luôn cảm thấy cần phải trau dồi hơn nữa, để ngôn từ chuẩn xác và linh hoạt hơn", cô chia sẻ.

Thu Thủy cho biết kỹ năng nói là một trong những điểm mạnh của cô trong kỳ thi. Nữ MC chia sẻ: “Ban đầu, tôi khá hoang mang khi xem các bài mẫu mà người ta đọc quá trôi chảy. Nhưng sau đó, thầy đã giúp tôi hiểu rằng sự tự nhiên luôn được đặt lên hàng đầu. Giám khảo có thể trừ điểm nếu câu trả lời quá khuôn mẫu. Tôi học được rằng việc giao tiếp chân thành, đúng sắc thái và hợp ngữ cảnh mới là điều quan trọng nhất".

Thu Thủy có màn rẽ hướng từ ca sĩ sang làm MC song ngữ ẢNH: NVCC

Tuy nhiên, Thu Thủy khẳng định cô sẽ tiếp tục trau dồi thêm tiếng Anh học thuật chứ không chỉ dừng ở thành tích IELTS 8.5. Người đẹp nói việc cô học tập không phải để đạt mục tiêu khoe thành tích. Thay vào đó, nữ MC xem đây là cách thúc đẩy bản thân, đặc biệt là trong giai đoạn dễ bị cuốn theo guồng công việc. “Kỳ thi này khiến tôi chủ động học lại từ đầu, kỹ lưỡng và có hệ thống hơn, đồng thời nhắc mình luôn cần cập nhật và hoàn thiện”, Thu Thủy trải lòng.

Với Thu Thủy, kết quả IELTS 8.5 không chỉ phản ánh trình độ tiếng Anh, mà còn thể hiện tinh thần cầu thị và sự nghiêm túc của cô khi theo đuổi sự nghiệp dẫn chương trình song ngữ. Đây cũng là cách giúp người đẹp 9X có thêm sự tin cậy từ phía đối tác và khán giả.

Thu Thủy là MC 9X gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh đẹp cùng lối dẫn dắt duyên dáng. Cô là cựu học sinh trường THPT chuyên Ngoại ngữ, từng tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường đại học Ngoại thương. Ngoài việc dẫn các chương trình truyền hình, cô còn được tin tưởng trao cơ hội kết nối trong nhiều sự kiện như Diễn đàn Doanh nghiệp khu vực Singapore 2023, Hội nghị Phụ nữ 2023, Vietnam International Fashion Week 2024, Hội nghị thượng đỉnh P4G 2025…