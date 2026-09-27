Nữ nghệ sĩ 30 năm hát nhạc dân ca và phút chạnh lòng khi mới Nam tiến

Một kỷ vật khó quên trong sự nghiệp của NSƯT Vân Khánh là chiếc cúp Album vàng. Theo cô, đây là minh chứng cho một thời kỳ hoạt động nghệ thuật hăng hái, nỗ lực hết mình để nhào nặn ra những sản phẩm âm nhạc cá nhân chất lượng gửi tặng công chúng.

NSƯT Vân Khánh chia sẻ về chiếc cúp gắn với sự nghiệp hoạt động nghệ thuật trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân Ảnh: NSX

Những ngày đầu Nam tiến của NSƯT Vân Khánh

Ngược dòng thời gian về những ngày đầu từ miền Trung vào TP.HCM lập nghiệp khoảng năm 1998, nữ nghệ sĩ chia sẻ đó là giai đoạn thị trường đang rộ lên các giai điệu nhạc trẻ sôi động của giải thưởng Làn sóng xanh.

Chọn cho mình hướng đi riêng với dòng nhạc mang âm hưởng quê hương miền Trung, trữ tình và đặc biệt là những ca khúc về Huế, Vân Khánh thừa nhận màu sắc này tuy không thuộc dạng hiệu ứng đám đông rầm rộ nhưng lại có sức hút bền bỉ, sâu sắc. Nhờ sự hỗ trợ từ các chương trình truyền hình trực tiếp làm cầu nối, các album của cô nhanh chóng chạm đến khán giả và được công chúng đón nhận nồng nhiệt.

Sớm tiếp xúc với âm nhạc từ trong vô thức qua lời ru mang đậm chất miền Trung của mẹ, những buổi theo chân ba biểu diễn trong đoàn tuồng ca Huế, cho đến niềm đam mê cải lương thời đi học và sự ngưỡng mộ giọng hát của danh ca Bảo Yến, Hương Lan đã giúp tình yêu với dòng nhạc trữ tình dân gian hình thành trong con người Vân Khánh. Sự kết hợp giữa chất giọng dày dặn cùng kinh nghiệm đi diễn từ năm 12, 13 tuổi đã tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của cô.

Sắc vóc trẻ trung của NSƯT Vân Khánh ở tuổi U.50 Ảnh: NSX

Dù vậy, NSƯT Vân Khánh thừa nhận tuổi trẻ của cô cũng từng có những phút giây xao nhãng, chạnh lòng. Khi mới bước chân vào Nam, chứng kiến cảnh khán giả reo hò rần rần cho các ngôi sao nhạc trẻ còn mình bước ra chỉ nhận những tràng pháo tay bình thường, cô không khỏi tủi thân và từng thoáng nghĩ đến việc thay đổi.

Tuy nhiên, nhận ra tính cách và chất giọng của mình không phù hợp để hát quá trẻ, Vân Khánh chọn giải pháp bản lĩnh: mở rộng biên độ thể hiện thay vì thay đổi bản sắc. Cô chủ động rèn luyện kỹ thuật, làm cho giọng hát mềm mại hoặc linh hoạt hơn để thử sức với dân ca Nam bộ, cải lương, bolero và nhạc trữ tình.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô vẫn thường xuyên nghe các bản phối mới, các ca khúc hot trend của ca sĩ trẻ để cảm nhận sự mới mẻ, từ đó chắt lọc những yếu tố phù hợp đưa vào phong cách riêng của mình. Theo NSƯT Vân Khánh, chính sự nỗ lực thích ứng cùng tư duy nghệ thuật cởi mở đã giúp cô luôn giữ vững ngọn lửa nghề, nhận được sự yêu thương bền chặt từ khán giả cũng như các đơn vị tổ chức.

Nhìn lại chặng đường đã qua lấy mốc từ chiếc cúp Album vàng, NSƯT Vân Khánh tự hào nhất về sự kiên định. Cô không ngừng làm mới, nâng tầm các bài hát quê hương để song hành cùng sự phát triển của thị trường âm nhạc.