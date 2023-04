Nữ nghi phạm giết 13 người bằng xyanua bị bắt giữ tại Thái Lan

Sararat Rangsiwuthaporn (36 tuổi) đã bị bắt giam hôm 26.4.



Cảnh sát cho biết các nạn nhân đều là bạn bè hoặc người thân thiết của nghi phạm. Bằng chứng cho đến nay cho thấy có thể có 13 nạn nhân.

Nghi phạm đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Cảnh sát cho biết: "Chúng tôi có bằng chứng cho thấy nghi can có liên hệ đến bằng chứng xyanua. Do đó, việc chúng tôi tìm thấy bằng chứng về bà ấy hay không không quan trọng. Bằng chứng mà chúng tôi có được rất rõ ràng về mối liên hệ giữa nghi can và xyanua".

Theo truyền thông Thái Lan, bà Sararat bị điều tra sau cái chết đáng ngờ của một người bạn của bà hôm 14.4 khi họ đi du lịch cùng nhau.

Cảnh sát cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ cho thấy cơ thể nạn nhân có dấu vết của xyanua.

Sau đó, gia đình của các nạn nhân trước đã lên tiếng, đưa ra dấu hiệu cho thấy cái chết của những người thân của họ cũng rất đáng ngờ.