Nữ nhà thơ Canada Anne Carson đoạt Nobel Văn chương 2026

Nhà văn người Canada Anne Carson là chủ nhân giải Nobel Văn chương 2026. Trong ảnh, bà dự Lễ trao giải Sách Quốc gia lần thứ 75 tại New York (Mỹ) hồi tháng 11.2024 ẢNH: AFP

Khoảng 18 giờ ngày 8.10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố chủ nhân của giải Nobel Văn chương 2026 là nữ nhà văn Anne Carson. Tác gia 76 tuổi được trao giải thưởng cao quý "vì những tác phẩm táo bạo và sáng tạo của bà thông qua cuộc đối thoại dí dỏm với truyền thống cổ điển, đã tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại".

Anne Carson là tác giả người Canada thứ hai đoạt Nobel Văn chương, sau Alice Munro (2012). Năm nay, mức tiền thưởng cho người thắng giải lên một triệu krona so với các năm trước nhân kỷ niệm 125 năm giải thưởng ra đời. Giá trị giải thưởng ước tính 12 triệu krona (hơn 31 tỉ đồng).

"Bà ấy rất bất ngờ. Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện. Tất cả những gì bà ấy kịp nói với tôi là hiện tại bà ấy đang ở Iceland, nơi bà ấy đang lắng nghe tiếng gió", hãng tin Reuters dẫn lời bà Ingrid Carlberg, thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển.

Dù trước đó, Anne Carson không phải là cái tên được nhắc đến nhiều nhất song bà cũng nằm trong số những cái tên hàng đầu cho giải thưởng năm nay. Kết quả này tiếp tục củng cố quy luật trao giải nhiều năm qua của Viện Hàn lâm Thụy Điển: trao giải luân phiên giữa nam và nữ đồng thời tạo sự cân bằng giữa các vùng địa lý khác nhau trên thế giới.

Năm ngoái, viện trao vinh dự này cho nhà văn Hungary - László Krasznahorkai (khu vực Đông Âu), năm trước đó là nữ nhà văn Han Kang (Hàn Quốc - khu vực Đông Á), năm nay hào quang thuộc về nữ nhà văn từ Bắc Mỹ.

Các bản sách của Anne Carsonđược trưng bày tại hiệu sách Waterstones ở London (Anh) ẢNH: REUTERS

Anne Carson sinh năm 1950, bà là một nhà thơ, nhà tiểu luận, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học cổ điển, giáo sư người Canada. Bà được đào tạo tại Đại học Toronto, sau đó giảng dạy các môn liên quan đến văn học tại các trường đại học danh tiếng ở Canada, Mỹ từ năm 1979: Đại học Michigan, Đại học New York, Đại học Priceton… Đến nay, bà đã có hơn hai mươi cuốn sách gồm các tác phẩm viết, bản dịch. Những tác phẩm tiêu biểu của tác gia này phải kể đến: Eros the Bittersweet (1986), Autobiography of Red (1998), Men in the Off Hours (2000), The Beauty of the Husband (2001)…

Anne Carson đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong giới văn học. Năm 2005, bà được trao Huân chương Canada (một trong những huân chương dân sự cao quý nhất của Canada) vì những đóng góp to lớn cho nền văn học quê nhà, được ca ngợi là "một tiếng nói độc đáo trong nền văn học của đất nước".