Nữ nhân vật chính trong GTA 6 là ai?

Lucia là nhân vật nữ đầu tiên trong tất cả các trò chơi Grand Theft Auto (GTA) và đó là một dấu hỏi lớn. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của nhân vật nữ này đem lại nhiều điều thú vị cũng như bí ẩn đến cho người chơi sắp tới. Vì thế, cộng đồng yêu thích GTA đang rất quan tâm và đưa ra nhiều suy đoán về Lucia và danh tính của cô trong GTA 6.

Hình ảnh của Lucia xuất hiện đầu đoạn trailer

Lucia là một trong hai nhân vật chính có thể chơi được trong GTA 6. Cô là nhân vật nữ đầu tiên của GTA trong kỷ nguyên 2D, cho phép người chơi lựa chọn từ một số nhân vật nữ.

Mặc dù cộng đồng GTA chưa biết nhiều về Lucia vào thời điểm này và rõ ràng là trong khi chờ game ra mắt vào năm 2025, họ sẽ cố tìm tòi mọi thông tin về nhân vật nữ này.

Ấn tượng đầu tiên người ta của Lucia với người chơi là cảnh cô ấy nói chuyện với một sĩ quan mặc đồng phục của nhà tù. Cô ấy có một thái độ khá thoải mái và khi viên cảnh sát hỏi lý do cô vào tù, Lucia trả lời bằng “Tôi đoán là do xui xẻo”, điều này hoàn toàn có lý khi người chơi thấy cô ấy hành động ở phần sau của đoạn giới thiệu.

Lucia và Jason trong đoạn trailer

Nếu xem kỹ hình ảnh chủ đạo của GTA 6, người chơi có thể thấy rằng Lucia đang đeo một chiếc chiếc vòng ở mắt cá chân, điều đó có nghĩa có nghĩa là cô ấy chỉ đang được tạm tha và phạm vi hoạt động của Lucia rất hạn chế.

Có vẻ như Lucia đang có mối quan hệ kiểu "Bonnie và Clyde" (cặp đôi tội phạm người Mỹ khét tiếng với các vụ cướp ngân hàng ở miền trung Hoa Kỳ cùng băng đảng của mình trong thời kỳ Đại Suy Thoái) với nhân vật chính thứ hai của GTA 6, người mà theo nhiều thông tin rò rỉ có tên là Jason. Tuy nhưng, cái tên này chưa được xác nhận trong trailer chính thức của GTA 6 mới đây. Hai nhân vật này được nhìn thấy đang chiếm giữ các cửa hàng, chất đầy tiền mặt và gây ra sự hỗn loạn ở Vice City hiện đại.

Eva Mendes trong phim "Phía sau rặng thông"

Cộng đồng hâm mộ GTA vẫn chưa thỏa mãn và tiếp tục tìm hiểu xem Lucia là hình ảnh của ai bởi GTA rất thích bắt chước thế giới thực. Vì thế, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi những Lucia chính là bản sao của một nhân vật nào đó trong đời thực hoạt phim điện ảnh dựa vào đời thực nào đó từng được trình chiếu.



Một bài đăng trên mạng xã hội Reddit gợi ý rằng các nhân vật chính của GTA 6 có thể dựa trên nhân vật của Eva Mendes và Ryan Gosling trong phim "The Place Beyond the Pines" (Tựa tiếng Việt: Phía sau rặng thông, một bộ phim chính kịch tội phạm sử thi mà điện ảnh Mỹ sản xuất năm 2012) dẫn đến nhiều tin đồn rằng Eva Mendes có thể là hình tượng mẫu cho Lucia, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận.