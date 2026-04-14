Nữ NSƯT tiết lộ hành trình 30 năm hôn nhân đi qua đổ vỡ

NSƯT Nguyệt Hằng và chống từng ký đơn ly hôn nhưng rồi vẫn chọn quay lại, giữ lấy một mái nhà mà họ đã cùng xây dựng từ những ngày gian khó. Cặp đôi nổi tiếng của màn ảnh Việt gặp và yêu nhau từ thời còn là sinh viên, tham gia khóa đào tạo diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ và bước vào hôn nhân năm 1996 khi chưa có nhiều nền tảng vật chất.

Những năm đầu, cuộc sống chật vật với gánh nặng cơm áo, cộng thêm những thất bại trong kinh doanh của Anh Tuấn khiến gia đình rơi vào áp lực nợ nần. Thêm đó là những sự khác biệt tính cách và nhịp sống của hai nghệ sĩ cũng dần tạo ra những khoảng cách.

Nữ NSƯT Nguyệt Hằng và chồng trong phim Ngược đường ngược nắng ẢNH: VFC

Theo chia sẻ của NSƯT Nguyệt Hằng, đỉnh điểm là khi cả hai cùng ký đơn ly hôn, thậm chí cùng chở nhau đến cơ quan chức năng để nộp đơn. Nhưng rồi, trong bữa ăn giản dị và cuộc trò chuyện sau đó khiến họ dừng lại chuyện ly hôn. Quyết định "quay xe" khi tưởng chừng đã kết thúc không phải vì mọi mâu thuẫn được giải quyết, mà vì cả hai nhận ra họ vẫn cần nhau, và quan trọng hơn, họ không muốn con cái phải lớn lên trong một gia đình đổ vỡ.

Mới đây trong dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới, diễn viên Nguyệt Hằng đã tiết lộ rằng trong thời điểm chị bày tỏ ý định ly hôn với bố chồng, ông không can thiệp mà chỉ lặng lẽ lắng nghe cũng như tôn trọng quyết định của các con. Sau một tuần suy nghĩ, nữ nghệ sĩ quyết định chọn ở lại và nhận lời cảm ơn từ bố chồng vì chị đã giữ lại gia đình cho các cháu.

NSƯT Nguyệt Hằng cho rằng nếu những năm đầu là giai đoạn "chịu đựng", thì càng về sau, hôn nhân lại càng là câu chuyện của sự thấu hiểu. Họ giữ được một cuộc hôn nhân dài lâu không phải vì hai người quá hợp nhau, mà vì họ học cách chấp nhận những điều không thể thay đổi ở đối phương. Sai lầm lớn nhất của nhiều cuộc hôn nhân là đem bạn đời ra so sánh, bởi chính sự so sánh ấy sẽ bào mòn cảm xúc.

Còn diễn viên Anh Tuấn chia sẻ bí quyết giữ lửa lại đến từ những điều rất giản dị. Anh thừa nhận mình không phải người lãng mạn, nhưng luôn cố gắng trở thành chỗ dựa để vợ yên tâm làm nghề. Việc chia sẻ trách nhiệm gia đình, chăm lo con cái không phải là "giúp đỡ" mà là nghĩa vụ của một người chồng.

Vợ chồng nữ NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn trong buổi ra mắt phim Ngược đường ngược nắng ẢNH: VFC

Sau 3 thập kỷ bên nhau, cả hai dường như tìm được "công thức" riêng. Đó là khi mâu thuẫn xảy ra, không cố thắng thua mà chọn cách lùi lại. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất để tránh làm tổn thương nhau, và khi bình tĩnh, họ quay lại nói chuyện như những người bạn.

Không chỉ song hành trong hôn nhân, cả hai cùng "nương" nhau để phát triển sự nghiệp bền bỉ. NSƯT Nguyệt Hằng ghi dấu ấn với rất nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim truyền hình như Vệt nắng cuối trời, Bí mật Eva, Đấu trí, Độc đạo… Còn diễn viên Anh Tuấn cũng thường xuyên đóng những vai phản diện trên màn ảnh phía bắc như trong Hương vị tình thân, Phố trong làng, Hồ sơ cá sấu, Đấu trí… Đặc biệt, cặp vợ chồng nghệ sĩ từng đóng chung trong Đào, phở và piano.

Mới đây nhất, họ cùng tham gia phim truyền hình đang phát sóng – Ngược đường ngược nắng. Trong vai bố mẹ của Trung (Đình Tú), họ có màn tung hứng khá ăn ý với những phân đoạn cãi vã, mâu thuẫn…

Nói thêm về việc đóng vai vợ chồng cùng bà xã, diễn viên Anh Tuấn cho rằng bản thân khá áp lực vì đó là "người quen" và họ có những tương tác rất quen thuộc. Còn diễn viên Nguyệt Hằng chia sẻ khi đóng cặp với chồng, chị không diễn gì cả mà cảm xúc đôi khi rất tự nhiên, có những phân đoạn chị bê nguyên từ đời thường lên màn ảnh.