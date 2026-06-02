Nữ NSƯT vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là ai?

Mới đây, trang TC Candler gây chú ý khi vừa công bố NSƯT Kim Tuyến góp mặt trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Nữ diễn viên Chuyện tình đảo ngọc là NSƯT đầu tiên xuất hiện trong bảng đề cử này, cùng với dàn người đẹp Việt như diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, diễn viên Kaity Nguyễn, hoa hậu Kỳ Duyên…

Sự xuất hiện của NSƯT Kim Tuyến trong danh sách đề cử nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả trầm trồ trước nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên ở tuổi 39 và kỳ vọng cô sẽ đạt thứ hạng cao trong cuộc bình chọn năm nay.

NSƯT Kim Tuyến sinh năm 1987, gây chú ý khi giành giải nhì tại cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, đồng thời tham gia các dự án phim ảnh như Chuyện tình đảo ngọc, Mộng phù hoa, Tuổi thanh xuân, Mẹ biển… Năm 2023, nữ diễn viên được phong tặng danh hiệu NSƯT. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Với sao nữ 8X, danh hiệu là sự khởi đầu cho chặng đường mới của cô với nhiều áp lực, đòi hỏi bản thân phải cố gắng nhiều hơn.

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cân đối, NSƯT Kim Tuyến dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Trái ngược với hình ảnh lộng lẫy trên thảm đỏ hay tại các sự kiện, ngoài đời cô thường ưu tiên những trang phục đơn giản, năng động và trẻ trung.

Ở tuổi 39, NSƯT Kim Tuyến ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Nhờ vậy, cô được giao những vai diễn quan trọng trong các dự án phim điện ảnh lẫn truyền hình.

Ở giai đoạn hiện tại, NSƯT Kim Tuyến có sự chọn lọc kỹ lưỡng trong công việc. Nữ diễn viên sẵn sàng tham gia những dự án kinh phí không cao nếu đó là tác phẩm chất lượng, mang lại cảm xúc và giúp cô được sống trọn vẹn với đam mê nghệ thuật.

NSƯT Kim Tuyến từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở. Sau đó, cô chọn làm mẹ đơn thân, tập trung cho các dự án phim ảnh để chăm sóc con. Trong một chương trình, khi nhìn lại biến cố tình cảm này, nữ diễn viên cho biết một phần do cô còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để bước vào hôn nhân. Thời gian gần đây, chuyện tình cảm của NSƯT Kim Tuyến cũng được quan tâm. Những khoảnh khắc thân thiết của nữ nghệ sĩ với một đồng nghiệp liên tục được chia sẻ, khiến dân mạng tích cực “đẩy thuyền”.

Trong một chương trình, Quỳnh Lam từng chia sẻ trước đây, Kim Tuyến là người nghiêm túc trong công việc, đôi lúc chính điều đó tạo khoảng cách với đồng nghiệp. Song từ khi có “tin vui” sao nữ có sự thay đổi rõ rệt.

Nói về sự thay đổi đó, Kim Tuyến thừa nhận trước đây cô từng sống rất kín kẽ, có phần cứng nhắc và hướng nội. Song ở hiện tại, người đẹp đã cởi mở hơn nhờ tìm thấy giá trị của việc sống tích cực và lan tỏa niềm tin đến mọi người xung quanh. “Tôi vui khi thấy mình sống giá trị, tạo ý nghĩa cho rất nhiều người. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc hơn”, cô bộc bạch.