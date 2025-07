Nữ phi công gốc Việt rơi máy bay tử nạn: Sứ mệnh dang dở

Cô Nguyễn Anh Thư, 44 tuổi, qua đời ngày 30.7 khi đang một mình lái chiếc máy bay Lancair IV-P 2005 mà theo cô chia sẻ trên mạng xã hội là sẽ đi từ bang Indiana đến Pennsylvania của Mỹ, trong chuyến hành trình bay vòng quanh thế giới.

Cơ quan chức năng điều tra hiện trường vụ rơi máy bay ở Greenwood, Indiana (Mỹ) ngày 30.7 ẢNH: SỞ CỨU HỎA GREENWOOD

Cơ quan chức năng tại Mỹ cho biết máy bay đã rơi xuống khu vực thuộc thành phố Greenwood ở Indiana vào sáng 30.7 theo giờ địa phương, theo Đài WTHR. Sở Cứu hỏa Greenwood cho biết phi công Nguyễn Anh Thư là người duy nhất ở trên máy bay và đã tử vong tại hiện trường. Tai nạn vừa qua khiến kế hoạch bay vòng quanh thế giới trong năm nay đã được cô ấp ủ trong 6 năm dang dở.

Trong ngày 30.7, Tổ chức phi lợi nhuận Asian Women in Aerospace and Aviation (AWAA) do Anh Thư sáng lập đã đăng thông cáo chia buồn trước sự ra đi đột ngột của nữ phi công. Trên website, AWAA cho biết họ là tổ chức thành lập để khuyến khích sự tham gia của các cô gái trong ngành hàng không vũ trụ.

Nữ phi công gốc Việt rơi máy bay tử nạn tại Mỹ

Vươn đến giấc mơ lớn

Con đường trở thành phi công của Anh Thư bắt đầu từ một ước mơ giản dị mà cô ấp ủ khi lớn lên từ một làng quê nghèo khó tại tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk). Cô và gia đình sang Mỹ định cư từ năm 12 tuổi và cũng gặp không ít thách thức.

Sau nhiều nỗ lực, cô tốt nghiệp thủ khoa trung học và nằm trong top 10 đứng đầu lớp tại Đại học Purdue (bang Indiana). Cô cũng đang là nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ tại Học viện Công nghệ Georgia (Mỹ).

Phi công gốc Việt Nguyễn Anh Thư ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK ANH-THU NGUYEN

Sau khi thành lập AWAA vào năm 2018, Anh Thư đã mở Học viện đào tạo bay Dragon Flight tại bang Florida năm 2020. Đến năm 2024, Đại học Purdue cho biết cô trở thành người phụ nữ thứ 10 một mình bay vòng quanh thế giới.

Trong một buổi trả lời PV Thanh Niên hồi năm 2020, Anh Thư chia sẻ hành trình trở thành phi công rất khó khăn và ban đầu gia đình không ủng hộ nhiều vì lo con gái cực khổ.

“Thư vẫn quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. Những ngày đầu học bay, Thư phải đi dạy kèm toán để có tiền học. Lúc đó, học viên phải trả ít nhất 150 USD/giờ học bay. Tiền dạy kèm 1 tuần chỉ đủ để học một giờ bay. Để tiết kiệm tiền, Thư phải ngủ qua đêm trong xe hơi của mình. Sau đó, thầy Anh Thư thấy vậy liền cho phép mình vào sân bay để tá túc qua đêm”, cô nói với Thanh Niên vào năm 2020.

Cô cũng chia sẻ cảm giác lần đầu tự điều khiển máy bay “rất hạnh phúc, giống như mình đã chinh phục được bầu trời rồi. Mình đã chính thức trở thành phi công”.

Tại Học viện Dragon Flight, Anh Thư đảm nhiệm vai trò là huấn luyện viên bay cho nhiều phi công tương lai và giúp học viên phát triển “kỹ năng đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định hướng đến sự an toàn”, theo WISH TV.

Trong một buổi trả lời phỏng vấn Đại học Purdue năm 2024 sau khi bay vòng quanh thế giới, cô nói rằng “bản thân mong muốn có được trải nghiệm lái và điều khiển máy bay, cảm giác nhỏ bé và dễ tổn thương nhưng đồng thời cũng rất mạnh mẽ”.

Sứ mệnh truyền cảm hứng

Theo chia sẻ của Anh Thư trên mạng xã hội, kế hoạch bay vòng quanh thế giới trong năm nay của cô đã được ấp ủ trong 6 năm. Nó đã bắt đầu với chuyến khởi hành từ thành phố Oshkosh, bang Wisconsin (Mỹ) vào ngày 27.7. Theo Đại học Purdue, hành trình của cô năm 2024 đã dừng chân ở 25 điểm.

Bài đăng gần nhất của cô trên Facebook là video cô ngồi trong buồng lái, thông báo về chuyến bay tiếp theo đi từ Indiana đến Pennsylvania, cùng lời nhắn: “Đây không chỉ là một chuyến bay. Đây là sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ phi công nữ và chuyên gia kỹ thuật hàng không vũ trụ châu Á tiếp theo”.

Hình ảnh từ video gần nhất trên mạng xã hội Facebook của phi công Nguyễn Anh Thư ngày 30.7, thông báo rằng cô sẽ bay từ bang Indiana đến bang Pennsylvania tại Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK ANH-THU NGUYEN

Chia sẻ với Thanh Niên năm 2020, cô từng gửi lời nhắn tới giới trẻ Việt Nam, nhất là các bạn nữ, rằng cô mong muốn giới trẻ Việt Nam hãy tự tin vào bản thân mình, đeo đuổi đến cùng giấc mơ và làm việc chăm chỉ, hăng say để biến giấc mơ thành hiện thực.

Trong thông cáo chia buồn ngày 30.7, AWAA viết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người bạn thân thiết, người sáng lập, người cố vấn và nhà lãnh đạo của chúng tôi, Anh-Thu Nguyen, người đã qua đời trong một tai nạn thương tâm khi đang trên hành trình một mình vòng quanh thế giới”.

“Anh-Thu là một phi công, huấn luyện viên và người ủng hộ truyền cảm hứng cho trẻ em gái và phụ nữ trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Cô sống với sự táo bạo, ham học hỏi và nghị lực. Cô xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Việt Nam và trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nhiều người. Cầu mong cô ấy sẽ bay cao trên bầu trời xanh”, AWAA nêu thêm.