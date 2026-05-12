Nữ Phó tổng thống Philippines Duterte lại bị luận tội

Các nghị sĩ Philippines đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội Phó tổng thống Sara Duterte lần thứ hai, mở đường cho một phiên tòa tại Thượng viện có thể dập tắt hy vọng tranh cử tổng thống năm 2028 của bà.

Người phụ nữ 47 tuổi này hiện là ứng viên hàng đầu để thay thế Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người một thời từng là đồng minh rồi trở thành đối thủ của bà.

Bà Duterte bị cáo buộc lạm dụng quỹ công, tích lũy tài sản không thể giải thích và đe dọa tính mạng của Tổng thống Marcos, vợ ông và cựu Chủ tịch Hạ viện.

Bà phủ nhận các cáo buộc này, nhưng Thượng viện hiện phải triệu tập một phiên tòa với các thành viên của mình làm bồi thẩm viên.

Hạ viện bỏ phiếu luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte hôm 11.5 ẢNH: REUTERS

Nếu bị kết án, bà sẽ đối mặt với việc bị cách chức và bị cấm tham gia chính trị.

Bà Duterte trước đó đã bị luận tội cùng lý do vào năm 2025.

Bản luận tội đó đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ do lỗi thủ tục.

Bà Duterte là quan chức cấp cao nhất bị luận tội tại Philippines sau cựu Tổng thống Joseph Estrada vào năm 2000.

Phiên tòa của ông Estrada đã bị hủy bỏ sau khi các công tố viên rút lui và ông Estrada từ chức không lâu sau đó.

Việc luận tội này là diễn biến mới nhất trong chuỗi thất bại liên tiếp của gia đình Duterte quyền lực.

Cha của bà Duterte là cựu Tổng thống Rodrigo Duterte đang chờ xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan đến cuộc chiến chống ma túy đã giết chết hàng nghìn người trong nhiệm kỳ tổng thống 2016-2022 của ông.