Nữ phụ 'Lật mặt 7' vượt Lynk Lee thành quán quân 'Hành trình kỳ thú' mùa 2

Tín Nguyễn xúc động chia sẻ về chiến thắng tại Hành trình kỳ thú mùa 2 ẢNH: NSX

Vượt qua 9 thí sinh khác gồm: Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Trần Nhậm, Khiết Đan, ca sĩ Lynk Lee…, Tín Nguyễn trở thành quán quân Hành trình kỳ thú mùa 2 (Let's Feast Vietnam & Korea). Trong tập cuối được phát sóng tối 30.11, cô xuất sắc vượt qua nhiều thử thách cam go ở chặng đua Hàn Quốc đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 65,95% từ tổng điểm bình chọn, đánh giá của khán giả và giám khảo. TikToker 27 tuổi bất ngờ khi trở thành quán quân và ăn mừng thành tích cùng người về nhì là ca sĩ Lynk Lee cũng như những người bạn đồng hành trong cuộc đua ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc.



Nữ diễn viên 9X chia sẻ: "Khi vào top 2, tôi nghĩ 50% là sự cố gắng, 50% là may mắn bởi vì trong chương trình mọi người xem cũng biết tất cả trò chơi, thử thách đều bốc thăm cho nên sự khó khăn, chênh lệch về các thử thách không giống nhau. Có thể là tôi may mắn bốc thăm trúng những thử thách mà mình có thể vượt qua được, có thể người khác không may mắn bốc trúng điểm yếu của mình". Qua cuộc đua cam go, thử thách với nhiều chặng tranh tài ở Việt Nam lẫn Hàn Quốc, cô cùng 9 thí sinh khác học hỏi từ nhau và có hành trình đáng nhớ cùng nhau.

Tín Nguyễn (thứ hai từ trái sang) cùng các thí sinh chinh phục chặng cuối của Hành trình kỳ thú ở Hàn Quốc ẢNH: NSX

Khoảnh khắc nhận giải thưởng 300 triệu đồng, Tín Nguyễn xúc động gửi lời cảm ơn đến các bạn cùng thi, đội ngũ sản xuất đặc biệt là sự lăn xả của đội ngũ quay phim khi theo sát 10 người chơi qua các địa hình hiểm trở cùng nhiều thử thách nguy hiểm. Cô cho biết giải thưởng này mình xin đại diện cho 10 thí sinh để nhận và cảm ơn tất cả mọi người đã cho cô khoảng thời gian quý giá.

Trước khi giành chiến thắng, Tín Nguyễn là một trong những thí sinh nổi bật của Hành trình kỳ thú mùa 2. Cô thể hiện sự sáng tạo vượt trội trong việc sản xuất các video, tinh thần lạc quan, sự mạnh mẽ và quyết tâm khi đối mặt với những thử thách căng thẳng. Nữ diễn viên thể hiện sự nhanh nhạy trong việc giải mã các câu đố hóc búa cho đến việc lăn xả trong các hoạt động văn hóa đặc sắc tại các địa danh nổi tiếng của hai nước.

Tín Nguyễn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp sau cơn sốt Lật mặt 7 ẢNH: FBNV

Tín Nguyễn sinh năm 1997 tại Phú Yên. Cô là TikToker sở hữu 5 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok qua những video hài hước về các chủ đề gần gũi với giới trẻ. Năm 2024, cô tạo nên bước đột phá khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải. Từ cái tên gây nhiều ý kiến trái chiều khi dự án công bố dàn diễn viên, Tín Nguyễn được người xem đón nhận bởi khả năng diễn xuất chân thực, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Tín Nguyễn từng chia sẻ sau vai diễn mang tính bước ngoặt, cô mong muốn làm nghề một cách nghiêm túc, đầu tư vào việc học hỏi và trau dồi kỹ năng diễn xuất. Ngoài hoàn thành các khóa học diễn xuất, nữ diễn viên trẻ chủ động tham gia casting, tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án mới. Gần đây, cô tham gia dự án điện ảnh Thám tử Kiên của đạo diễn Victor Vũ.