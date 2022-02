'Nữ quái' mua 8 triệu đồng ma túy về cùng bạn sử dụng

Ngày 23.2, Công an TP.Huế cho biết, qua công tác tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an P.Phước Vĩnh (TP.Huế) bắt quả tang Dương Thị Loan (28 tuổi, trú P.Phú Hậu, TP.Huế) có hành vi tàng trữ một lượng lớn chất ma túy các loại.

Cụ thể, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn theo kế hoạch, vào lúc 1 giờ ngày 20.2, Công an P.Phước Vĩnh kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà của Đinh Thị Công Mừng (36 tuổi) trên đường Trần Phú.

Tại đây, Công an P.Phước Vĩnh phát hiện một nhóm người đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Mừng, Loan và Huỳnh Lê Nguyên Vũ (21 tuổi), Trương Phước Nhật (28 tuổi, cùng trú TP.Huế), Lê Xuân Tuấn (20 tuổi, hộ khẩu thường trú tại H.Lệ Thủy, Quảng Bình).

Mua 8 triệu đồng ma túy về cùng bạn sử dụng

Tang vật thu giữ gồm 12 viên nén màu xanh có khối lượng hơn 4,9 gr và 7 gói nilon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn 6,5 gr. Ngoài ra, công an còn thu giữ một gói tinh thể màu trắng cùng mảnh vụn có khối lượng hơn 1,8 gr và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.





Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Dương Thị Loan khai nhận mua số ma túy trên từ một người chưa rõ lai lịch với số tiền hơn 8 triệu đồng đem về cho cả nhóm xài chung.

Kết quả test nhanh, cả 5 người đều dương tính với ma túy. Hiện Công an P.Phước Vĩnh đã bàn giao các nghi can cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Huế thụ lý theo thẩm quyền.