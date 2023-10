Nữ 'quái xế' ôm người thân khóc lóc khi bị bắt vì ‘thông chốt’, thách thức CSGT

Tối 18.10, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, Công an H.Kim Bôi (Hòa Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Thị Ngọc Ảnh và Bùi Đức Duy cùng trú xã Nuông Dăm (H.Kim Bôi) về tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại điều 318 bộ luật Hình sự.

Bùi Thị Ngọc Ảnh cùng người thân khóc lóc tại cơ quan công an, trước khi bị tạm giam MINH NHẬT

Trước đó, tối 11.10, Ảnh và Duy cùng một số thanh thiếu niên chở nhau trên nhiều xe máy mà không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và nhiều lần di chuyển qua khu vực tổ công tác của Đội CSGT Công an H.Kim Bôi làm nhiệm vụ tại TT.Bo (H.Kim Bôi) để thách thức lực lượng chức năng.

Khi tổ công tác ra yêu cầu dừng xe để xử lý thì nhóm này "thông chốt", tiếp tục đánh võng để lạng lách, thể hiện bản thân, thách thức, gây mất an ninh trật tự và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác cũng như các cán bộ làm nhiệm vụ.

Bùi Thị Ngọc Ảnh cùng đồng bọn nhiều lần "thông chốt", thách thức lực lượng chức năng MINH NHẬT

Căn cứ tài liệu thu được, Công an H.Kim Bôi đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ảnh trong thời gian 60 ngày và bắt tạm giam Duy thời hạn 40 ngày, kể từ ngày 18.10. Công an H.Kim Bôi cũng đang điều tra, củng cố tài liệu để xử lý những người có liên quan.

Đáng chú ý, thời điểm lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ảnh, đối tượng này đã ôm một số người thân và khóc lóc. Những người thân của Ảnh đều không ngờ con cháu mình lại có những hành vi như vậy.