Nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

Ngày 25.11, Cơ quan CSĐT Công an H.Long Thành đã tạm giữ hình sự tài xế T.T.H (34 tuổi, ở Đồng Nai) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan vụ nữ sinh 16 tuổi tử vong trên đường đi học, xảy ra tại khu vực ngã tư Lộc An.

Ngã tư Lộc An, nơi xảy ra vụ tai nạn khiến nữ sinh 16 tuổi tử vong, và tài xế xe đầu kéo (ảnh nhỏ) ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, tài xế T.T.H điều khiển xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc lưu thông trên tỉnh lộ 769 theo hướng từ sân bay Long Thành ra quốc lộ 51.

Khi đến khu vực giao với quốc lộ 51 (ngã tư Lộc An), T.T.H cho xe rẽ phải ra quốc lộ 51 thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em T.N.T.T (16 tuổi, ở H.Long Thành) điều khiển, đang trên đường đi học, lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, nữ sinh T.N.T.T tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn, tài xế T.T.H đến Công an H.Long Thành trình diện.

Sau khi tiếp nhận, Công an H.Long Thành đã cử lực lượng điều tiết giao thông qua khu vực đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được Công an H.Long Thành tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18.11, trên đường Đồng Khởi (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giữa một nam sinh 13 tuổi đi xe đạp điện với xe tải. Hậu quả, nam sinh tử vong tại chỗ.