Nữ sinh ‘5 tốt’ có GPA 3,42/4: Làm được điều không dễ

Hành trình chạm đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

Khoảng thời gian học tập trong môi trường đại học, Vy tham gia nhiều hoạt động như: Mùa hè xanh, Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, các chương trình trung thu cho em và hoạt động thể thao. Mỗi chương trình cho cô một trải nghiệm khác nhau, đặc biệt là những hoạt động dành cho thiếu nhi.

Hiện Vy là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM. Kết quả học tập của Vy luôn duy trì xuất sắc và giỏi từ năm 2023 - 2025 với điểm GPA hiện tại là 3.42 trên thang điểm 4.

Vy nhận bằng khen hoàn thành xuất sắc công tác hội và phong trào sinh viên ẢNH: NVCC

Theo Vy, việc cân bằng giữa học tập, tập luyện và hoạt động phong trào không phải lúc nào cũng dễ. Có thời điểm lịch học và hoạt động Đoàn – Hội dày đặc. Vì vậy, Vy thường chủ động lên kế hoạch, xác định việc nào cần ưu tiên hàng đầu và cố gắng hoàn thành công việc trước thời hạn.

"Mình nghĩ cân bằng không có nghĩa là lúc nào cũng chia thời gian thật đều cho mọi thứ, mà là biết việc gì cần ưu tiên ở từng thời điểm và có trách nhiệm với lựa chọn của mình", Vy nói.

"Khi tổ chức một sân chơi, hướng dẫn một hoạt động thể thao hay đơn giản là dành thời gian chơi cùng các em, mình nhận ra rằng những điều mình cho đi đôi khi không cần quá lớn lao. Chỉ cần làm bằng sự chân thành thì bản thân hoạt động đó đã có giá trị", Vy bộc bạch.

Những trải nghiệm trong quá trình học tập, thể thao và công tác Đoàn – Hội cũng giúp Vy hướng đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm học 2024 – 2025. Đối với Vy, danh hiệu này không đơn thuần là một danh hiệu để đạt được, điều quan trọng hơn hết là quá trình mình phải tự nhìn lại bản thân ở nhiều khía cạnh: học tập, đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Vy cho biết không có bí quyết đặc biệt trong học tập, bản thân cố gắng duy trì việc học đều đặn, chủ động hỏi giảng viên, trao đổi với bạn bè và tìm hiểu thêm những nội dung chưa nắm rõ. "Nếu mỗi ngày mình đều cố gắng tốt hơn một chút thì đến cuối hành trình, những thay đổi đó sẽ tạo thành một kết quả rất lớn", Vy nói.

Trở lại với đam mê, lan tỏa tình yêu thể thao đến thiếu nhi

Ngoài danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", Vy còn đạt giải nhì tại Giải Nghiên cứu khoa học lĩnh vực thể dục thể thao toàn quốc năm 2025, giải khuyến khích tại Giải Nghiên cứu khoa học lĩnh vực thể dục thể thao toàn quốc năm 2026. Trong lĩnh vực thể thao, Vy giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng tại Giải taekwondo sinh viên TP.HCM năm 2024.

Taekwondo cũng là môn thể thao gắn bó với Vy trong nhiều năm. Vy bắt đầu tập từ năm 2016. Đến năm 2019, Vy tạm dừng tập Taekwondo để chuyển sang tập luyện và thi đấu điền kinh tại đội tuyển tỉnh Long An (cũ), kéo dài đến năm 2023.

Vy trong cuộc thi võ Taekwondo từ đai đỏ cấp 2 lên đai đỏ cấp 1

ẢNH: NVCC

Vào đại học, Vy quyết định trở lại với tập võ Taekwondo. Từ năm 2023 đến nay, Vy tiếp tục tập luyện và hiện giữ cấp đai đỏ cấp 1."Đó là quyết định quay về với đam mê, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mình phải bắt đầu lại nhiều thứ", Vy kể.

Theo Vy, sau một thời gian chuyển sang điền kinh, việc quay lại Taekwondo không đơn giản. Vì vậy, những kết quả đạt được cho cô thêm động lực để tiếp tục tập luyện.

Ngày 31.7.2025, Vy được kết nạp Đảng. Với cô, đây là một dấu mốc quan trọng, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm mới trong học tập, rèn luyện và các hoạt động tập thể.

Không chỉ tập luyện và thi đấu, Vy còn có cơ hội hướng dẫn Taekwondo tập luyện cho thiếu nhi tại đảo Phú Quý. Vy mong muốn đưa thể thao đến gần hơn với các em nhỏ và chia sẻ những gì mình đã học được.

"Các em không cần một buổi tập quá nặng hay chuyên sâu. Điều quan trọng là tạo cho các em cảm giác vui vẻ, hứng thú và có trải nghiệm tích cực với thể thao", Vy nói.

Vy đang hướng dẫn tập luyện võ cho các em thiếu nhi ẢNH: NVCC

Khi hướng dẫn trẻ em, Vy chú trọng vào những nội dung cơ bản như khởi động, làm quen với tư thế, cách di chuyển, một số kỹ thuật đơn giản và các bài tập phối hợp. Hơn nữa, Vy chủ động lồng ghép trò chơi để buổi tập gần gũi hơn.

"Điều mình quan tâm nhất không phải là các em thực hiện kỹ thuật hoàn hảo ngay trong một vài buổi, mà là các em cảm thấy thích thú với việc vận động và muốn tiếp tục tập luyện sau khi chiến dịch kết thúc", Vy chia sẻ.

Chặng đường phía trước, Vy mong muốn tiếp tục phát triển bản thân theo hướng gắn kết giáo dục, duy trì tập luyện và thi đấu Taekwondo. Cô cũng muốn tiếp tục tham gia công tác Đoàn – Hội và các hoạt động tình nguyện, nhất là những chương trình dành cho thiếu nhi.

Đánh giá về quá trình học tập của Vy trong môi trường đại học, thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Trung, giảng viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, cho biết trong suốt quá trình học tập của Vy luôn cho thấy bản thân mình là một sinh viên gương mẫu, đi đầu trong học tập với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.



Thạc sĩ Trung kỳ vọng sau khi tốt nghiệp đại học, với tấm bằng cử nhân trên tay, Vy sẽ tự tin bước vào thị trường lao động, với tinh thần bản lĩnh chính trị vững vàng, tìm kiếm cho bản thân một công việc mơ ước.

