Nữ sinh ĐH Duy Tân đạt Giải Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025

SV Nguyễn Ngọc Hân nhận Giải Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025

Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025 được trao cho những nữ sinh có thành tích học tập vượt trội, có công bố nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, đạt giải tại các kỳ thi học thuật, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và các phong trào sinh viên. Mỗi cá nhân được vinh danh đều là hình mẫu tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của các Nữ Trí thức Trẻ Việt Nam thời đại mới.

Hành trình của Ngọc Hân không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập nổi bật mà còn thể hiện hình ảnh của một sinh viên năng động, tự tin, luôn sẵn sàng lan tỏa niềm đam mê và cảm hứng nghiên cứu khoa học đến với cộng đồng.

Hành trình của một "bông hoa" rực rỡ

Ở một ngành học vốn được xem là "lãnh địa" của phái mạnh, sự xuất hiện của một nữ sinh nhỏ nhắn, dịu dàng nhưng tràn đầy năng lượng như Ngọc Hân đã "thổi" vào không gian lớp học ngành Kỹ thuật Xây dựng của ĐH Duy Tân một luồng gió mới. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài tươi sáng, Ngọc Hân còn khiến các "đấng anh hào" trong lớp thêm phần trân trọng bởi tinh thần luôn nghiêm túc trong học tập và nghiên cứu khoa học để đạt rất nhiều thành tích ấn tượng.

Ngọc Hân đến thăm Lăng Bác…

"Em lựa chọn ngành Kỹ thuật Xây dựng không chỉ vì niềm yêu thích đối với việc kiến tạo mà còn bởi sự ngưỡng mộ dành cho những kỹ sư đã xây dựng nên các công trình vĩ đại. Không chỉ dừng ở vai trò là người thiết kế hay thi công, những Kỹ sư Xây dựng chính là 'người bảo vệ sự an toàn, sự sống và niềm tin của cộng đồng'. Niềm tin này đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc em không ngừng cố gắng. Mỗi môn học, mỗi bản vẽ hay mỗi giờ thực hành tại giảng đường ĐH Duy Tân đều là một bước nhỏ giúp em tiến gần hơn tới ước mơ trở thành một kỹ sư giỏi để đóng góp những giá trị thật sự cho xã hội", Ngọc Hân chia sẻ.

Từ tư duy trách nhiệm đó, Ngọc Hân đã không ngừng nỗ lực khẳng định bản thân trên con đường học tập và nghiên cứu. Không chỉ nhiều năm liền là sinh viên xuất sắc, Ngọc Hân còn đạt rất nhiều các giải thưởng như:

Giải Ba Olympic Cơ học toàn quốc 2025,

Giải Nhất và giải Ba Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET) 2025 và 2024,

Chủ nhiệm dự án "Vật liệu xây dựng xanh" đạt giải Ba tại VietFuture Awards 2025 - Giải thưởng Sáng tạo Tương lai.

… cùng Bí thư Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ & Tài năng Trẻ cùng đoàn đại biểu

Bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và đã được trao tặng rất nhiều danh hiệu như:

Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc và cấp Tp. Đà Nẵng năm 2025,

" Sinh viên 5 tốt " cấp thành phố năm học 2023 - 2024,

Bằng khen của Thành đoàn Đà Nẵng,

Giấy khen của Hội Sinh viên ĐH Duy Tân vì thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học 2023 - 2024,

…

Nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam 2025, Ngọc Hân cho biết: "Với em, Giải thưởng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ Nữ Trí thức Trẻ - những người dám dấn thân vào nghiên cứu chuyên sâu, bền bỉ theo đuổi tri thức và quan trọng hơn cả là tạo ra giá trị thực tiễn đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là động lực để em tiếp tục niềm say mê học tập và nghiên cứu, cống hiến cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi Số quốc gia, đúng như tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị".

Bí quyết giữ "cân bằng" của nữ sinh DTU năng động và bản lĩnh

Ngọc Hân là một thủ lĩnh sinh viên, luôn năng động, hết mình trong công tác Đoàn - Hội. Hiện tại, Ngọc Hân đảm nhiệm nhiều trọng trách như:

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ĐH Duy Tân,

Phó Bí thư Đoàn Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET),

Bí thư Liên chi đoàn Khoa Xây dựng.

Giải thưởng danh giá của Ngọc Hân

Chia sẻ về bí quyết cân bằng giữa học tập, nghiên cứu, hoạt động phong trào và cuộc sống cá nhân, Ngọc Hân thẳng thắn: "Việc phải dung hòa giữa việc học trên lớp, nghiên cứu khoa học, ôn luyện cùng đội tuyển Olympic Cơ học, đồng thời tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và đảm nhận công việc gia sư khiến em luôn phải duy trì tính kỷ luật cao. Em lập cho mình một 'to-do list' để quản lý thời gian một cách hiệu quả, nhưng cũng không quên cho phép bản thân những khoảng nghỉ ngắn nhằm tái tạo năng lượng. Điều quan trọng nhất mà em rút ra được là phải biết xác định rõ để tập trung vào những việc cần ưu tiên, thực hiện đúng trọng tâm, đúng thời điểm, tránh ôm đồm quá nhiều và không cầu toàn quá mức".

Ngọc Hân cũng cho biết, thách thức lớn nhất không nằm ở việc thiếu kiến thức mà ở việc giữ vững tâm lý và sự cân bằng trong guồng quay học tập và trách nhiệm. "May mắn là em luôn nhận được sự hướng dẫn tận tâm từ các thầy cô trong Khoa Xây dựng, DTU - những người đã dìu dắt em từng bước từ nền tảng đến nâng cao. Em đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn tới AHLĐ.NGƯT. Lê Công Cơ - người đã truyền cảm hứng sâu sắc qua những định hướng về '4 yếu tố cốt lõi của người cán bộ Đoàn: Học tập, Nghiên cứu, Khởi nghiệp và Cộng đồng'", Ngọc Hân bộc bạch.

"Viên ngọc nhỏ" của ngành Kỹ thuật Xây dựng, DTU luôn say mê học tập

Ngọc Hân đã lên kế hoạch cụ thể trong thời gian tới sẽ tập trung để nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp tục theo đuổi các đề tài nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là các giải pháp về Vật liệu Bền vững và An toàn Kết cấu - lĩnh vực mà Ngọc Hân cùng nhóm nghiên cứu đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Hân mong muốn đưa các nghiên cứu này tiến xa hơn, có thể công bố trên các tạp chí quốc tế và ứng dụng thực tế trong các dự án xây dựng, góp phần vào sự phát triển ngành Kỹ thuật Xây dựng của Việt Nam.

Tâm huyết của Ngọc Hân còn gửi gắm vào việc xây dựng thật nhiều các công trình thanh niên mang ý nghĩa cộng đồng, đặc biệt là các dự án hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa và các khu vực còn nhiều khó khăn. Với Hân, mỗi công trình dù bé nhỏ nhưng là cách để kiến thức chuyên ngành được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần cải thiện đời sống người dân và lan tỏa tinh thần "kỹ sư vì cộng đồng".