Chân dung nữ sinh được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y ẢNH: HÀ CUNG CẤP

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, nữ sinh được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y, cho biết: "Em cảm thấy vỡ òa hạnh phúc, tự hào và cũng rất nhẹ nhõm sau cả một chặng đường dài nỗ lực".

Với Hà, phía sau câu chuyện được tuyển thẳng vào 3 trường đào tạo y hàng đầu cả nước là hành trình học tập bền bỉ, cùng ước mơ được nuôi lớn từ những tháng ngày theo mẹ vào bệnh viện chăm em trai.



Nữ sinh được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y có nhiều giải thưởng

Hà tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn sinh từ năm lớp 11. Nữ sinh người Hải Phòng liên tục đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Có thể kể như năm lớp 11 đã giành giải 3 học sinh giỏi quốc gia môn sinh, huy chương vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ, giải nhì môn sinh học kỳ thi học sinh giỏi toán và khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố. Lên lớp 12, Hà giành giải nhất môn sinh kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc…

Với những thành tích này, Hà được tuyển thẳng vào 3 trường đại học y: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y dược TP.HCM và Trường ĐH Y dược Hải Phòng.

Hà cho biết trong học tập, không có những bí quyết "thần kỳ", mà là sự kỷ luật gần như tuyệt đối. "Em luôn lập thời gian biểu rõ ràng cho từng chuyên đề, chú ý nghe giảng trên lớp, hoàn thành đầy đủ bài tập và chủ động hỏi giáo viên khi chưa hiểu bài", Hà chia sẻ.

Theo Hà: "Nền tảng vẫn là sách giáo khoa và chương trình THPT. Sau khi học chắc kiến thức cơ bản, em mới học tài liệu chuyên sâu và luyện đề. Em thường hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy sau mỗi chuyên đề, đồng thời đọc thêm sách và các tài liệu khoa học mới để mở rộng hiểu biết".

Nữ sinh cũng cho biết duy trì thói quen ngủ trước 12 giờ đêm, dậy sớm học bài thay vì thức trắng nhiều đêm.

Hà và mẹ ẢNH: HÀ CUNG CẤP

Ước mơ bắt đầu từ hành lang bệnh viện

Điều khiến Hà quyết tâm theo đuổi ngành y không chỉ là niềm yêu thích môn sinh. Mà đó còn là câu chuyện của em trai (chuẩn bị lên lớp 7).

Hà kể từ nhỏ, em trai mắc bệnh, phải thường xuyên ra Hà Nội khám, chụp chiếu và điều trị. Mỗi lần như vậy, mẹ lại tất tả vay mượn tiền để có chi phí chữa bệnh. "Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức của em. Em mong muốn trở thành bác sĩ để có thể giúp em trai và giúp nhiều người khác", Hà nói.

Hà cũng nhớ lại kỷ niệm đến nay vẫn không quên. Đó là những ngày cùng mẹ chăm em tại Khoa Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo quy định, mỗi bệnh nhi chỉ được một người nhà ở lại nên Hà phải trở về. "Em nhìn mẹ một mình chăm em rất vất vả. Em trai đau đớn rồi gào khóc, còn em thì không thể ở lại. Chính khoảnh khắc đó khiến em càng quyết tâm phải trở thành bác sĩ", Hà tâm sự.

Với nữ sinh người Hải Phòng, ước mơ được khoác lên người chiếc áo blouse trắng chưa bao giờ đơn thuần là một nghề nghiệp. "Mà đó là cách để em có thể đồng hành cùng những gia đình đang trải qua hoàn cảnh giống gia đình mình", Hà nói.

Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất để trở thành bác sĩ giỏi? Hà chia sẻ: "Kiến thức giúp tìm ra nguyên nhân và phương pháp điều trị. Nhưng sự đồng cảm lại giúp chữa lành tâm hồn, tiếp thêm nghị lực sống cho người bệnh. Đó cũng là hình mẫu bác sĩ mà em muốn hướng tới trong tương lai: có y đức, giỏi chuyên môn, giàu lòng nhân ái và luôn thấu hiểu bệnh nhân".

Trở lại với câu chuyện được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y, Hà cho biết gia đình và thầy cô là chỗ dựa lớn nhất. "Mẹ luôn chăm lo sức khỏe, động viên em cả về vật chất lẫn tinh thần. Các thầy cô rất tận tụy, sẵn sàng giải đáp bài đến khuya, gửi thêm tài liệu và còn hỗ trợ em về tài chính trong quá trình học. Chính sự đồng hành ấy giúp em có thêm động lực để vượt qua áp lực", Hà nói.

Cũng theo Hà, trước 3 sự lựa chọn, Hà đã chọn trở thành sinh viên ngành y khoa, Trường ĐH Y Hà Nội.

Để sẵn sàng cho hành trình sinh viên, Hà đã và đang chủ động học thêm ngoại ngữ, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, đồng thời duy trì tập luyện thể thao để chuẩn bị cho môi trường học tập nhiều áp lực phía trước.

"Em cũng dự định xây dựng thời gian biểu khoa học, đọc bài trước khi lên lớp, chủ động học hỏi từ các anh chị khóa trên và tham gia các câu lạc bộ học thuật", Hà nói.

Nhìn về 10 năm tới, Hà mong mình sẽ trở thành một bác sĩ vững chuyên môn, giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia nghiên cứu để góp phần nâng cao hiệu quả điều trị. Còn ước mơ lớn nhất của cô gái ấy vẫn giản dị, là: "Em chỉ mong trở thành một bác sĩ tốt, có thể chữa bệnh cho em trai và giúp được thật nhiều người".

Hà giành nhiều giải thưởng học sinh giỏi môn sinh ẢNH: HÀ CUNG CẤP

Bà Nguyễn Thị Quế, mẹ của Hà, cho hay: "Rất hạnh phúc khi con được tuyển thẳng vào 3 trường đại học Y. Vì điều kiện gia đình còn khó khăn, nên sau những đắn đo, tôi và con quyết định để con học ở Trường ĐH Y Hà Nội, có thể đỡ áp lực về kinh tế hơn trong suốt quá trình con học".

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), nhận xét: "Phạm Ngọc Hà là học sinh ngoan, chăm chỉ, có ý thức tự giác và luôn nỗ lực trong học tập. Bên cạnh sự cần cù, Hà còn là một học sinh thông minh, tiếp thu tốt và luôn thể hiện quyết tâm vươn lên trong suốt quá trình học tập. Chính vì vậy, việc Hà được tuyển thẳng vào ngành y khoa của 3 trường đại học y không khiến tôi bất ngờ. Trong suốt quá trình học, tôi luôn nhìn thấy sự cố gắng và tinh thần học tập nghiêm túc của em. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Hà đã bỏ ra".