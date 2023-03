Nữ sinh gen Z sở hữu nhiều dự án vì cộng đồng

Xuất sắc đạt nhiều giải thưởng

Trong suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Việt Anh đã xuất sắc đạt nhiều giải thưởng như: Giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Trị dành cho học sinh trung học năm học 2022-2023; Giải nhất "RISE UP 2022" do Australia-Vietnam Leadership Dialogue tổ chức; Giải nhất "Vietnam Young Community Leader 2022" do FYE - Quỹ hỗ trợ và phát triển thanh niên tổ chức; Giải nhì "Policy Hack 2022" do WEHACK tổ chức; Giải khuyến khích cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp - CiC 2022" do Trung tâm đổi mới sáng tạo ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức; Top 30/12.000 đội thi toàn cầu tại "Young Tycoons Business Challenge 2022"…

Hiện tại, Việt Anh đang là thực tập sinh marketing (Marketing Manager Assistant) tại MiYork Education, đồng thời là thực tập sinh marketing (Community Development Manager) tại VSPACE IELTS.