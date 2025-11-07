Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nữ sinh hát giống Lệ Quyên gây chú ý tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025
Video Giải trí

Nữ sinh hát giống Lệ Quyên gây chú ý tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Diệu Tú
Diệu Tú
07/11/2025 09:44 GMT+7

Tại vòng sơ khảo khu vực miền Tây của cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra ở TP.Cần Thơ, thí sinh Võ Lan Anh gây chú ý khi thể hiện một đoạn hit của Lệ Quyên với chất giọng đầy cảm xúc tựa như ‘nữ hoàng phòng trà’.

 Thí sinh có giọng hát giống Lệ Quyên gây ấn tượng 

Sáng 6.11, vòng sơ khảo khu vực miền Tây cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.Cần Thơ, thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện tuyển chọn gương mặt đại diện sinh viên trên toàn quốc. Ban giám khảo gồm nhà báo Ngô Bá Lục, MC Hải Triều, Á vương Vũ Linh, Hoa hậu Quế Anh... đánh giá từng thí sinh dựa trên phong thái, khả năng giao tiếp và sự tự tin. Tại buổi sơ khảo, các thí sinh trải qua vòng nhân trắc học và phần thi trình diễn trên sân khấu. Trong phần thi tài năng, nhiều thí sinh thể hiện năng khiếu nổi bật như hát, múa, biểu diễn võ thuật. Trong đó thí sinh Võ Lan Anh gây ấn tượng mạnh khi sở hữu giọng hát tựa 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên.

Nữ sinh hát giống Lệ Quyên - Ảnh 1.

Thí sinh Võ Lan Anh trong phần thi tài năng, cô là người có giọng hát gống ca sĩ Lệ Quyên khiến ban giám khảo trao ngay một vé vàng vào thẳng bán kết.

ẢNH: BTC

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam là cuộc thi hướng đến tôn vinh hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, tri thức và nhân ái. Người chiến thắng nhận tổng giá trị 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học và gói truyền thông. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, cuộc thi còn trao 4 ngôi vị á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp ảnh, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất…

Tin liên quan

Lệ Quyên tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân

Lệ Quyên tiết lộ lý do đổ vỡ hôn nhân

Sau 15 năm chinh phục và gắn bó với dòng nhạc bolero, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục ra mắt album Khúc tình xưa 6 khẳng định vị thế 'nữ hoàng phòng trà' trên thị trường âm nhạc. Tại buổi gặp gỡ truyền thông, nữ ca sĩ đã chia sẻ nhiều tâm tư từ quá trình thực hiện dự án hậu Covid-19 đến lý do khiến cuộc hôn nhân hơn 10 năm đổ vỡ.

Khám phá thêm chủ đề

Lệ Quyên Hoa hậu Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam Vũ Linh MC Hải Triều Võ Lê Quế Anh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận