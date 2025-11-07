Nữ sinh hát giống Lệ Quyên gây chú ý tại Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025

Thí sinh có giọng hát giống Lệ Quyên gây ấn tượng

Sáng 6.11, vòng sơ khảo khu vực miền Tây cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025 diễn ra tại TP.Cần Thơ, thu hút đông đảo thí sinh tham dự. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện tuyển chọn gương mặt đại diện sinh viên trên toàn quốc. Ban giám khảo gồm nhà báo Ngô Bá Lục, MC Hải Triều, Á vương Vũ Linh, Hoa hậu Quế Anh... đánh giá từng thí sinh dựa trên phong thái, khả năng giao tiếp và sự tự tin. Tại buổi sơ khảo, các thí sinh trải qua vòng nhân trắc học và phần thi trình diễn trên sân khấu. Trong phần thi tài năng, nhiều thí sinh thể hiện năng khiếu nổi bật như hát, múa, biểu diễn võ thuật. Trong đó thí sinh Võ Lan Anh gây ấn tượng mạnh khi sở hữu giọng hát tựa 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên.

Thí sinh Võ Lan Anh trong phần thi tài năng, cô là người có giọng hát gống ca sĩ Lệ Quyên khiến ban giám khảo trao ngay một vé vàng vào thẳng bán kết. ẢNH: BTC

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam là cuộc thi hướng đến tôn vinh hình ảnh sinh viên Việt Nam năng động, tri thức và nhân ái. Người chiến thắng nhận tổng giá trị 2 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, vương miện, học bổng du học và gói truyền thông. Bên cạnh danh hiệu hoa hậu, cuộc thi còn trao 4 ngôi vị á hậu cùng các giải phụ như Người đẹp thân thiện, Người đẹp ảnh, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất…