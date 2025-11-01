Nữ sinh 'hô biến' truyền thuyết cá sấu Năm Chèo thành game 'hot' miền Tây

Lấy ý tưởng từ truyền thuyết cá sấu Năm Chèo từ quê hương An Giang, Nguyễn Thị Oanh Oanh, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM, đã làm ra đồ án tốt nghiệp là tựa game cùng tên. Hiện tại, đồ án này đang được các fanpage miền Tây chia sẻ rần rần nhờ ý tưởng độc lạ, gần gũi.

Hiện tại đồ án game của Oanh được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội vì ý tưởng độc đáo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Oanh Oanh cho biết game của cô lấy cảm hứng từ truyền thuyết nổi tiếng ở An Giang - cá sấu Năm Chèo. Người chơi sẽ nhập vai, phiêu lưu trải qua các màn chơi để đi tìm 5 món bảo vật linh thiêng thực hiện sứ mệnh của mình.

Oanh đang làm game Năm Chèo ẢNH: AN VY

Kịch bản game của Oanh Oanh như sau: Có 1 con cá sấu dị thường (được gọi là ông Năm Chèo) có 5 chân, mũi đỏ da trơn bóng được Đình Tây đem về nuôi nấng từ nhỏ. Năm Chèo lớn nhanh và có sức mạnh phi thường nên bị thế lực tà ác (quái vật) nhắm đến, nhằm lợi dụng sức mạnh phi thường của Năm Chèo, muốn biến Năm Chèo thành tay sai của quỷ dữ. Do vậy nên Đình Tây trói 1 chân của Năm Chèo bằng dây xích thần để bảo vệ Năm Chèo khỏi quái vật. Nhưng rồi quái vật đã làm phép biến Năm Chèo trở nên hung dữ và tàn bạo. Năm Chèo khi đã bị hắc hóa đã hung hăng cắn đứt 1 chân đang bị xích bởi xích thần của Đình Tây để trốn thoát và đi khắp nơi quấy phá dân làng. Từ đó Đình Tây quyết tâm lên đường, trải qua các màn chơi, thu thập đủ 5 món bảo vật linh thiêng để có đủ sức mạnh tiêu diệt quái vật và thuần hóa Năm Chèo.

Oanh chia sẻ bạn đã tốn 1 năm để hoàn thiện đồ án này ẢNH: AN VY

Oanh Oanh cho biết Năm Chèo là truyền thuyết nổi tiếng ở An Giang. "Ở quê mình, truyền thuyết này mang nét đặc trưng, có yếu tố dân gian và có tính giáo dục cao. Qua game này, mình muốn quảng bá truyền thuyết dân gian Việt Nam đến với giới trẻ Việt Nam và các bạn bè quốc tế một cách dễ dàng, gần gũi và sinh động hơn", Oanh nói.

Theo cô bạn, game này độc lạ ở phần cách chơi mang đậm chất mộc mạc, bí hiểm và có nhiều nét đặc trưng của miền Tây Nam bộ nói chung và thất sơn huyền bí An Giang nói riêng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về tạo hình nhân vật, cô bạn vẽ Đình Tây (nhân vật chính) mặc bộ đồ bà ba, đeo khăn rằn là hình ảnh gắn liền với người nông dân miền Tây, mang nét phúc hậu, mộc mạc, gần gũi. Còn tạo hình nhân vật Năm Chèo trong truyền thuyết (cá sấu dị thường to lớn, có 5 chân, mũi đỏ) khá đặc biệt, nên Oanh áp dụng tạo hình nhân vật này trong game sẽ giúp cho nhân vật mang tính biểu tượng cao, dễ nhớ và gây ấn tượng mạnh đối với người xem. Nhân vật quái vật có nét mặt nham hiểm, trên lưng có đeo vỏ trứng bể, có bàn tay cá sấu tà thuật thò ra để thể hiện sự tà ác khiến nhiều người thích thú.

Nhân vật trong game của cô bạn rất thuần Việt

Về bối cảnh, Oanh tận dụng các địa hình đặc trưng ở An Giang như núi rừng, đồng bằng, hang động, sông nước đầm lầy… để xây dựng các bản đồ game, tạo ra các màn chơi có tính mới lạ, gần gũi với bối cảnh miền Tây sông nước và lồng ghép các kiến trúc cổ, các cảnh vật thiên nhiên nổi tiếng có tính biểu tượng của An Giang như Cổng trời Koh Kas, Núi Ông Két, Núi đá Đầu Voi, Rừng tràm Trà Sư để tăng tính đặc trưng và sáng tạo trong các màn chơi.

Về lối chơi, Oanh nói rằng do trong truyền thuyết có nhắc đến 5 món bảo vật rất phù hợp để bạn xây dựng thử thách trong game. Nhân vật chính sẽ phải trải qua các màn chơi, thu thập đủ 5 món bảo vật giúp tăng sức mạnh để tiêu diệt quái vật, thuần hóa cá sấu Năm Chèo và giành lại sự bình yên cho dân làng.

Năm Chèo dễ thương trong game ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Oanh Oanh cho biết bạn thực hiện đồ án này trong 1 năm. Khâu khó nhất là khâu thiết kế concept (thiết kế nhân vật và bối cảnh) ở giai đoạn đầu. Oanh đã thay đổi, chỉnh sửa và vẽ lại rất nhiều bản thiết kế mới ra được bản thiết kế hoàn chỉnh như hiện tại.

"Kỷ niệm mà mình thấy nhớ nhất khi làm đồ án là vào những ngày gần cuối, khi mà bầu không khí vô cùng nghẹt thở và áp lực, mình có những người thầy tuyệt vời luôn nhiệt tình chỉ dạy, tạo động lực to lớn cho mình và mở ra cho mình nhiều ý tưởng sáng tạo, nhiều cách giải quyết rất hay và bổ ích. Bên cạnh đó, mình còn có những người bạn sẵn sàng hỗ trợ hết mình, luôn ở bên cạnh, cùng mình làm bài thâu đêm suốt sáng để tạo ra sản phẩm hoàn thiện nhất có thể", Oanh Oanh nói.

Cô bạn cho biết bạn bè và người thân ai nấy đều rất bất ngờ và tự hào khi xem đồ án của bạn. Theo Oanh, Năm Chèo không chỉ là game mà còn là cầu nối giúp mọi người hiểu biết sâu thêm về truyền thuyết dân gian Việt Nam. Qua Năm Chèo, cô nàng muốn gửi gắm giá trị văn hóa "khuyến thiện trừ ác", làm lành lánh dữ và gợi tả khung cảnh khẩn hoang hay gặp thú dữ của người dân Nam bộ vào những buổi đầu khi Nam bộ còn hoang sơ chưa được khai khẩn đến với mọi người.

"Dự định của mình trong tương lai sẽ cố gắng trau dồi và học hỏi thêm để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, tiếp tục sáng tạo ra các sản phẩm và dự án có ý nghĩa và giá trị sâu sắc, thổi hồn vào các tác phẩm nghệ thuật để mang hồn Việt lan tỏa rộng rãi trong nước và bạn bè quốc tế", Oanh Oanh chia sẻ.

Ông Hoàng Trần Sơn Hải, giảng viên Khoa Thiết kế - Nghệ thuật Trường ĐH Hoa Sen (TP.HCM), cho biết Năm Chèo rất có tiềm năng để trở thành một game hoàn chỉnh. Ông Hải khuyên Oanh nên xác định được tổng thời gian người chơi sẽ chơi được game là bao lâu. Từ đó, nữ sinh có thể xây dựng được câu chuyện và lối chơi đủ thời lượng cho người chơi trải nghiệm. "Chỉ cần thêm yếu tố này thì game có thể ra mắt, chứ không chỉ dừng lại ở đồ án tốt nghiệp", ông Hải chia sẻ.