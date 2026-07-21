Thông tin từ gia đình, người mất tích là Trần Thị Thảo Nhi (21 tuổi), hiện là sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM. Nữ sinh cao khoảng 1,69 m, dáng người gầy.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (46 tuổi, ngụ trên đường 102, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), mẹ của nữ sinh chia sẻ Thảo là con đầu trong gia đình có ba chị em. Lần cuối cùng gia đình gặp con là chiều 18.7.2026, em xin phép gia đình đi chơi cùng bạn bè.



Nữ sinh mất liên lạc sau tin nhắn 'con chuẩn bị về' ẢNH: NVCC

"Khoảng hơn 14 giờ, con đi từ ga metro Thủ Đức lên trung tâm thành phố để gặp bạn học. Theo dữ liệu metro, con ra khỏi ga Ba Son lúc 18 giờ 4 phút cùng ngày. Trước đó con có nhắn tin và gửi ảnh cho gia đình báo "chuẩn bị về", nhưng từ sau thời điểm này thì mất liên lạc hoàn toàn, điện thoại không thể kết nối", bà Thanh Thảo chia sẻ.

Gia đình cho biết thêm, Thảo Nhi tóc dài màu đen, đeo kính cận gọng tròn màu đen, ngày đi chơi cùng bạn cô gái mặc áo khoác màu đen. "Đi đâu con cũng xin phép, đi về trễ con cũng sẽ báo gia đình. Nhưng giờ tất cả đều không liên lạc được. Mấy hôm nay, ba mẹ chẳng còn thấy con nói cười", bà Thanh Thảo nói.

Ông Trần Văn Đông (50 tuổi cha của Thảo Nhi) cho biết những ngày qua gia đình rất hoang mang lo sợ. Ông Đông cho biết con gái tính tình hiền lành, ít nói, không quậy phá. Gia đình đã trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ tìm kiếm. Bên cạnh đó, gia đình Nhi liên tục chia sẻ thông tin về con trên mạng xã hội mong có thông tin về con.

"Đi đâu làm gì con cũng xin phép. Đi học về con về sớm phụ việc gia đình nấu cơm, rửa chén bát. Đợt rồi nhà trường tổ chức cho con đi Đà Lạt, gia đình ủng hộ, để con tự quyết định nhưng con không đi", ông chia sẻ.

Anh Đoàn Vũ Bình Phú, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ Xây dựng TP.HCM, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, đã liên hệ gia đình động viên và cùng chung tay chia sẻ thông tin về Thảo Nhi.



Đầu giờ chiều 21.7, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Trần Văn Đông khóc: "Bên pháp y có tìm thấy một người chết đuối giống như vậy rồi, họ đang trên nhà tang lễ Bình Hưng Hoà. Chúng tôi đang lên trên đó để xác nhận".