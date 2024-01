Nữ sinh Phú Yên đạt 2 học bổng du học Mỹ trị giá hơn 10 tỉ đồng

Hai học bổng du học Mỹ mà Nguyễn Ngọc Trà My vừa nhận được là của ĐH Rochester (top 47 trường ĐH Mỹ) với suất học bổng 5 tỉ đồng và ĐH Fordham (top 89 trường ĐH Mỹ) với học bổng 5,4 tỉ đồng.

Ước mơ trở thành chuyên viên phân tích tài chính

Khi được hỏi tại sao là học sinh chuyên Anh nhưng lại chọn ngành tài chính, một ngành học khác xa với chuyên môn của mình, My tâm sự: "Đối với em, tiếng Anh là niềm đam mê của lúc nhỏ nhưng để nghiên cứu, theo đuổi thì em sẽ không chọn. Vì vậy, thay vì chọn học ngôn ngữ, em muốn mình trở thành một chuyên viên phân tích tài chính vì bản thân em cũng có niềm đam mê với toán học và những con số. Hơn thế nữa, nước Mỹ là đầu não của tài chính thế giới, ở đây em sẽ có môi trường học tập, thực hành tốt nhất".

Nguyễn Ngọc Trà My NVCC

Để thực hiện ước mơ, My lên mạng tìm hiểu, sau khi xác định tiêu chí các trường ĐH Mỹ không chỉ xét học bổng về thành tích, chứng chỉ IELTS, SAT mà còn từ hoạt động ngoại khóa, bài luận, My lên kế hoạch cẩn thận để thực hiện.

Theo đó, My đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như: quyên góp tiền, quần áo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; dạy tiếng Anh và tham gia tổ chức trung thu cho các em khuyết tật ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên, tham gia quyên góp bếp ăn từ thiện cho các bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tham gia các kỳ thi tiếng Anh để củng cố thành tích của mình.

Để thực hiện ước mơ, từ năm lớp 9, My đã đạt IELTS 8.0 khá dễ dàng. Tuy nhiên, bài SAT là một thách thức với My khi ở địa phương không có trung tâm ôn luyện, điều này khiến My vô cùng lo lắng và gặp không ít khó khăn.

Trà My (hàng đầu bên trái, thứ 2) đoạt HCV kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 các tỉnh phía nam môn tiếng Anh năm 2023 NVCC

Quyết tâm đeo đuổi mục tiêu của mình, năm lớp 11, My lên mạng tìm hiểu và đăng ký khóa học SAT online, luyện giải đề, kết quả My đạt 1.530/1.600 điểm. Song song đó, My dành nửa năm để hoàn thành bài luận giới thiệu về bản thân, những đóng góp của mình cho xã hội.

Quả ngọt sau bao cố gắng

Tin vui đến vào giữa tháng 12.2023, khi My nhận được thư chúc mừng đã nhận học bổng của 2 trường ĐH Rochester và Fordham. Chia sẻ niềm vui với gia đình và thầy cô, My cho biết mùa thu năm sau My sẽ sang Mỹ du học.

"Thật sự em rất vui vì bao nhiêu cố gắng của em đã có thành quả. Sau khi tốt nghiệp THPT, em sẽ chọn học ngành tài chính của ĐH Rochester. Tuy xếp hạng ngành tài chính của ĐH Fordham (xếp hạng 15) cao hơn Rochester (xếp hạng 17), học bổng của Fordham cũng cao hơn nhưng Roschester là nguyện vọng 1 của em. Môi trường của Rochester thật sự phù hợp với em; hơn thế nữa, em có thể đổi ngành học nếu bản thân thấy không còn phù hợp với tài chính", My chia sẻ.

My cũng tâm sự thêm, tuy chưa có dự định rõ ràng sau 4 năm ĐH nhưng bản thân My muốn về Việt Nam để cống hiến và làm việc. My nói: "Thị trường tài chính của Việt Nam bây giờ thật sự rất sôi động. Đó là môi trường tốt để những người trẻ cạnh tranh và trưởng thành. Điều quan trọng là được cống hiến cho nước nhà".

Nguyễn Ngọc Trà My (bên phải) trong một lần tham gia bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên NVCC

Ông Huỳnh Tấn Châu, Hiệu Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), cũng không giấu niềm vui: "Ngày My báo tin nhận được học bổng của 2 trường ĐH Mỹ, tôi thật sự rất mừng cho em ấy. Sau bao nỗ lực không ngừng nghỉ của My, đây là thành quả em xứng đáng có được. Sắp tới là 4 năm ĐH ở Mỹ, đây sẽ là quãng thời gian để em ấy vừa học tập vừa rèn luyện, thử thách bản thân. Tôi mong rằng trong tương lai, em sẽ có thêm những bước tiến vượt bậc trong học tập và nghiên cứu, xứng đáng là người học trò ưu tú của Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh".