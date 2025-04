Nữ sinh TAS trúng tuyển UC Berkeley: Hành trình giáo dục cá nhân hóa chạm ước mơ

Một ước mơ bắt đầu từ niềm yêu mến giản dị

Hành trình đến với UC Berkeley của Thư Kỳ bắt đầu từ năm lớp 9, khi trong một buổi trò chuyện gia đình, em bất chợt nói: "Nice thích UC Berkeley!" - một cách đầy tự nhiên, không toan tính.

Suốt những năm học tại TAS, cái tên UC Berkeley không còn là mơ ước mơ hồ, mà trở thành mục tiêu rõ ràng được em từng bước cụ thể hóa bằng hành động: từ rèn luyện học thuật, tích cực tham gia các hoạt động trong trường học và ngoài cộng đồng đến việc xây dựng một hồ sơ đại học phản ánh đúng bản sắc cá nhân.

Thư Kỳ (áo đỏ, giữa) trong một cảnh quay của Trường Quốc tế TAS

TAS - bệ phóng cho sự trưởng thành toàn diện

Từ nhỏ đã có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật và truyền thông, từng là ca sĩ, MC cho Đài Truyền hình TP.HCM, diễn viên lồng tiếng, người mẫu ảnh và gương mặt đại diện cho các tổ chức giáo dục nên Thư Kỳ sớm hình thành một cá tính độc lập, đa chiều và cầu tiến. Khi trở thành học sinh tại TAS, em nhanh chóng hòa nhập và phát huy tối đa thế mạnh của mình trong một môi trường năng động, cởi mở - nơi mọi tiềm năng được khơi mở và nuôi dưỡng đúng lúc. Không chỉ là học sinh giỏi, em còn là gương mặt quen thuộc của các hoạt động phong trào: làm MC cho sự kiện trường, biểu diễn văn nghệ, quay TVC, dẫn dắt dự án cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa mang giá trị xã hội. Chính hệ sinh thái giáo dục đậm chất trải nghiệm tại TAS đã tiếp thêm cho Thư Kỳ bản lĩnh, sự linh hoạt và kỹ năng dẫn dắt là những yếu tố quan trọng giúp em chinh phục quá trình nộp hồ sơ vào đại học một cách thuyết phục.

Hồ sơ đại học của Thư Kỳ là sự kết hợp của nội lực cá nhân, sự đồng hành của gia đình và định hướng từ đội ngũ cố vấn học đường tại TAS. Minh Kỳ, chị gái của Thư Kỳ hiện đang theo học bậc Thạc sĩ ngành Tâm lý học tại Mỹ cũng là người hỗ trợ sát sao về định hướng học thuật và cá nhân. Song song, các cố vấn tại TAS đóng vai trò gợi mở, giúp Thư Kỳ tự khám phá bản thân, lựa chọn con đường phù hợp và thể hiện đúng "phiên bản chân thực" trong từng phần của bộ hồ sơ.

Cô Dana Hamilton - gương mặt quen thuộc trong series tư vấn học đường TAS Talks, đóng vai trò cố vấn định hướng cá nhân cho học sinh trung học tại TAS

Khi nội lực được dẫn dắt đúng lúc, đúng cách

Thư Kỳ còn là một trong những học sinh năng động và có ảnh hưởng lớn tại TAS. Em từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Học sinh, góp phần tạo ra nhiều sáng kiến kết nối học sinh với nhà trường. Sang năm cuối cấp, Thư Kỳ chủ động đề xuất thử sức ở một vị trí mới là Cố vấn cho Hội đồng Học sinh. Ở vai trò này, em đồng hành cùng các thành viên kế nhiệm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và góc nhìn lãnh đạo mà em đã tích lũy.

Thư Kỳ làm MC tại một sự kiện nội bộ của TAS

Bài luận cá nhân của Thư Kỳ không nói về những chiến thắng lớn, mà phản ánh cách em nhìn lại những trải nghiệm mình trân trọng nhất và những giá trị đã định hình nên con người em ngày hôm nay. Những hoạt động em chọn tham gia, những dự án em dẫn dắt đều bắt nguồn từ mong muốn tạo tác động thật - không phải vì hồ sơ, mà vì giá trị em tin.

Hội đồng tuyển sinh của UC Berkeley không chỉ nhìn thấy điểm số, mà cảm nhận được tinh thần khai phóng, khả năng tự dẫn dắt và bản lĩnh vượt qua giới hạn cá nhân trong từng câu chữ em viết.

Thư Kỳ - một thành quả đẹp của giáo dục có định hướng và trao quyền

Ngoài UC Berkeley, Thư Kỳ còn nhận được thư mời nhập học và học bổng từ nhiều trường đại học danh tiếng tại Mỹ, bao gồm: University of Massachusetts Amherst (Chancellor’s Award), University of Connecticut (Global Distinction Scholarship), University of Minnesota - Twin Cities (Global Excellence Scholarship) và Fordham University (Loyola Scholarship và Tuition Award). Những học bổng danh giá này là sự ghi nhận cho thành tích học tập xuất sắc và cam kết tích cực của em với cộng đồng. Tuy nhiên, em đã chọn UC Berkeley là ngôi trường có triết lý giáo dục đồng điệu với tầm nhìn sống và học tập của mình, đồng thời sở hữu chương trình Tâm lý học xuất sắc hàng đầu thế giới.

Sự thành công của Thư Kỳ là minh chứng rõ nét cho mô hình giáo dục cá nhân hóa tại TAS - nơi học sinh được dẫn dắt để hiểu rõ bản thân, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện và được tin tưởng để tự quyết định con đường mình đi.