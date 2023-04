Nữ sinh tự tử nghi do bạo lực học đường: Trường báo cáo gì với Bộ GD-ĐT?

Liên quan đến việc một nữ sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên thuộc Trường ĐH Vinh (Nghệ An) tự tử tại nhà riêng tối 15.4 và người nhà cho rằng nguyên nhân nữ sinh tự tử là do em bị ức chế do bạo lực học đường, ông Trần Văn Đạt, quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), cho biết sáng nay 18.4, Bộ đã nhận được văn bản báo cáo của Trường ĐH Vinh.



Theo ông Trần Văn Đạt, ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Bộ GD-ĐT đã liên hệ tới Sở GD-ĐT Nghệ An, Trường ĐH Vinh và Trường THPT Chuyên ĐH Vinh để yêu cầu sớm điều tra, làm rõ sự việc

Trong văn bản gửi Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan, Trường ĐH Vinh đã thông tin ban đầu về sự việc này.

Cụ thể, tối 15.4, Trường ĐH Vinh nhận được thông tin em N.T.Y.N, học sinh lớp 10A15, Trường THPT Chuyên ĐH Vinh, mất tại nhà riêng. Từ tối 16.4, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh N. tự vẫn do bị đánh hội đồng, ngược đãi và bị áp đảo tâm lý, kèm theo là clip học sinh đánh nhau cũng được lan tỏa, gây xôn xao dư luận.

Trường ĐH Vinh đã làm việc với Ban giám hiệu Trường THPT Chuyên, trợ lý quản lý học sinh, giáo viên chủ nhiệm và đại diện học sinh lớp 10A15 để nghe báo cáo sự việc. Qua thông tin ban đầu, nhà trường báo cáo sự việc em N. mất tại nhà riêng là có thật và nhà trường "vô cùng đau buồn trước sự việc đáng tiếc này".

Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định: "Về đoạn vido học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội cùng thời gian trên, giáo viên chủ nhiệm và các học sinh đại diện của lớp 10A15 khẳng định nữ sinh bị đánh trong clip không phải là N.T.Y.N. Những người tham gia đánh cũng không phải là học sinh của Trường THPT Chuyên ĐH Vinh".

Trường ĐH Vinh và Trường THPT Chuyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng và các bên liên quan (gia đình học sinh, giáo viên chủ nhiệm, các em học sinh trong lớp…) để cùng làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đạt cho rằng, liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, Bộ GD-ĐT đã có hệ thống các văn bản và chương trình dài hơi nhằm giải quyết một cách bền vững và căn cơ vấn đề này chứ không phải sau mỗi sự vụ xảy ra lại có văn bản chỉ đạo.

Ông Đạt cũng chia sẻ, sự việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề về tâm lý học đường cũng như bạo lực học đường. Quan điểm của Bộ GD-ĐT là phải làm rõ nguyên nhân, nhưng cũng không để lan truyền những thông tin chưa chính xác, chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận.