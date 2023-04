Nữ sinh viên gặp tai nạn tử vong gần trường đang học

Đến 13 giờ ngày 21.4, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) mới hoàn tất công tác xử lý hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe tải xảy ra trên QL1, đoạn qua P.Bình Hưng Hòa A giáp với P.Bình Hưng Hòa, khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn T.K

Người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 70H-023.07 cùng xe máy mang biển số 62U1-172.33 do cô gái trẻ cầm lái, lưu thông cùng chiều trên QL1, hướng từ An Lạc đi An Sương.

Khi vừa đến giao lộ QL1 - Tân Kỳ Tân Quý (P.Bình Hưng Hòa A, giáp với P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), giữa hai xe xảy ra va chạm. Cô gái chạy xe máy ngã ra đường. Chiếc xe tải tiếp tục di chuyển.

Xe máy nạn nhân hư hỏng phần đuôi T.K

Phát hiện vụ việc, người dân chạy xe máy đuổi theo hơn 100 mét, yêu cầu tài xế xe tải dừng lại, tấp vào lề, xuống giải quyết vụ việc. Tài xế xe tải sau đó đã dừng lại.

Thấy cô gái bị thương nặng, người dân định đưa vào bệnh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó tại hiện trường.

Đến đầu giờ chiều 21.4, hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải với xe máy được giải quyết xong T.K

Nhận tin báo, Công an Q.Bình Tân đã đến phối hợp Đội CSGT Phú Lâm xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu, nạn nhân được xác định là nữ sinh viên của một trường cao đẳng gần hiện trường.