Nữ sinh Việt nộp đơn Đại học Miami, bất ngờ vì được nhận vào trường ở Ohio

Sinh viên Valerie Do kể lại nhầm lẫn khi bước đầu nộp đơn vào Đại học Miami INSTAGRAM/@DANKGIAO

Chia sẻ trên TikTok, nữ sinh Việt thú nhận trước khi đến Mỹ, cô thậm chí không biết đến tiểu bang Ohio, chứ đừng nói đến chuyện Đại học Miami lại nằm ở tiểu bang miền Trung Tây Mỹ, theo tờ The New York Post hôm 14.10.



"Tôi nghĩ đại học đó nằm ở thành phố Miami (bang Florida)", cô Do chia sẻ trong clip đăng trên TikTok, hiện nhận được hơn 1,6 triệu lượt xem.

"Chẳng có bãi biển nào ở đây, chỉ có cánh đồng bắp và ở một nơi chẳng biết là nơi nào", theo nữ sinh này. Cô gái trẻ chỉ nhận ra sự thật vào thời điểm trường gửi thông báo mời nhập học.

Đại học Miami ở thành phố Oxford thuộc bang Ohio, có khoảng 15% số du học sinh quốc tế theo học.

Trong một video clip sau đó, cô Do giải thích cuối cùng đã đến Đại học Miami vì được trường cấp học bổng, ngành thương mại.

"Tôi yêu ngôi trường của mình, tôi yêu thích mọi thứ ở đây", cô nói. "Miami mang đến trải nghiệm thực thụ của một đại học Mỹ mà tôi luôn tìm kiếm, như trong phim vậy. Tôi lớn lên với những bộ phim như "Legally Blonde", "Mean Girls", "Bring It On", "Animal House" và những điều như thế, và Miami là điều hoàn hảo đối với tôi", theo nữ sinh.

Nhiều người bình luận rằng họ biết không ít du học sinh khác rơi vào tình cảnh tương tự. "Đó là một trường đại học hết sẩy, nhưng không may là ngôi trường chẳng nằm gần bãi biển nào cả", một người tên Jacob bình luận.