Giải trí

Nữ streamer bị tố lợi dụng vụ mất tích chấn động nước Mỹ để câu view

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
03/03/2026 12:19 GMT+7

Sự việc một số người làm nội dung kéo đến sát khu vực phong tỏa, livestream và chụp hình tại hiện trường vụ mất tích đang gây bức xúc dư luận Mỹ. Đặc biệt, màn xuất hiện của một nữ streamer với trang phục bị cho là phản cảm làm dấy lên cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Nữ streamer bị tố lợi dụng vụ mất tích để câu view - Ảnh 1.

Trang phục gây tranh cãi của một streamer làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội

Ảnh: Chụp màn hình The New York Post

Theo The New York Post, vụ mất tích của bà Nancy Guthrie, 84 tuổi, đang khiến dư luận Mỹ xôn xao không chỉ bởi những tình tiết bí ẩn, mà còn vì những hình ảnh gây tranh cãi xuất hiện bên ngoài ngôi nhà của bà tại Tucson (bang Arizona). Truyền thông Mỹ đưa tin, trong lúc lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và chưa công bố nghi phạm hay động cơ cụ thể, khu vực quanh căn nhà nơi bà Nancy Guthrie sinh sống bất ngờ trở thành điểm tụ tập của nhiều streamer và người làm nội dung. Một số người thậm chí tiến sát khu vực phong tỏa để phát trực tiếp, ghi hình và "check-in", tạo nên khung cảnh hỗn loạn, khiến dư luận phẫn nộ.

Cuối tuần qua, nữ streamer có biệt danh Kiki xuất hiện tại hiện trường cùng ê-kíp quay phim. Hình ảnh cô diện trang phục bị cho là phản cảm giữa bối cảnh nhạy cảm nhanh chóng làm dấy lên tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Một số nhà sáng tạo nội dung khác, trong đó có tài khoản J.L.R.I và C.N, công khai chỉ trích Kiki lợi dụng bi kịch để thu hút sự chú ý, thậm chí biến nơi tìm kiếm người mất tích thành bối cảnh chụp hình gây sốc.

Nữ streamer bị tố lợi dụng vụ mất tích để câu view - Ảnh 2.

Hiện trường vụ mất tích bất ngờ biến thành “điểm nóng” tranh cãi giữa các nhà sáng tạo nội dung

Ảnh: Chụp màn hình The New York Post

Trong đoạn livestream lan truyền trên nền tảng X, các bên lời qua tiếng lại gay gắt. C.N nhấn mạnh: "Nếu không giúp tìm Nancy, hãy im lặng một cách tôn trọng". Đáp lại, Kiki cho rằng cô chỉ đang thực hiện hình ảnh quảng bá cho một tập phim sắp phát sóng về vụ việc, đồng thời cáo buộc những người chỉ trích đã vô tình đẩy sự chú ý khỏi nạn nhân.

Giữa những tranh cãi, vụ mất tích của bà Nancy Guthrie - mẹ của Savannah Guthrie là người dẫn chương trình Today, vẫn chưa có bước đột phá. Bà được báo mất tích từ ngày 1.2, và đến nay cơ quan điều tra chưa công bố manh mối rõ ràng. Truyền thông Mỹ cũng cho biết một người hàng xóm từng nhìn thấy một thanh niên có biểu hiện khả nghi xuất hiện gần khu vực này vài tuần trước đó, song thông tin vẫn đang được xác minh.

Trong khi gia đình và lực lượng chức năng tập trung tìm kiếm tung tích cụ bà, làn sóng chỉ trích nhằm vào những hành vi bị cho là câu view giữa thảm kịch cá nhân tiếp tục lan rộng. Nhiều ý kiến cho rằng sự tò mò quá đà và cách khai thác thiếu chừng mực có thể khiến nỗi đau của người trong cuộc thêm phần tổn thương, đồng thời làm lệch sự chú ý khỏi mục tiêu quan trọng nhất: tìm ra sự thật về sự biến mất của bà Nancy Guthrie.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
