Nữ tài xế Grab bền bỉ chạy xe vì ước mơ đến trường của em trai

Nữ tài xế Grab tự tạo giá trị bản thân

Sáng sớm, khi đường phố còn thưa xe, Diễm My khoác áo Grab, gắn điện thoại lên tay lái rồi bắt đầu một ngày chạy xe. Chiếc áo khoác màu xanh cùng đôi găng tay là hành trang quen thuộc của nữ tài xế 34 tuổi quê Sa Đéc (Đồng Tháp).

Bền bỉ mưu sinh

Không phấn son, không kem chống nắng, gương mặt mộc mạc của My in hằn dấu vết những ngày bền bỉ mưu sinh ngoài đường. Học xong lớp 12, My thi đậu cao đẳng nhưng phải tạm dừng việc học vì gia đình khó khăn.

My lên TP.HCM tìm việc làm, gắn bó 11 năm với công việc công nhân trong khu chế xuất. Khi gia đình liên tiếp gặp biến cố, My nghỉ việc và chuyển sang chạy xe công nghệ để chủ động thời gian và có thu nhập đều hơn.

Những ngày đầu cầm lái, My thường xuyên lạc đường, phải nhiều lần dừng xe dò bản đồ giữa dòng xe đông. Dần quen việc, cô nhận đơn quanh khu vực Quận 7, Nhà Bè cũ. Mùa mưa, đường ngập sâu, My vẫn cẩn trọng tìm lối đi an toàn. Dù vất vả, công việc tài xế công nghệ giúp cô chủ động thời gian, có thu nhập đều để lo cho gia đình và việc học của em trai.

Sống khép kín, ngại giao tiếp, My chọn chạy GrabFood và dịch vụ giao hàng - những cuốc xe không cần nhiều lời nói, chỉ có quãng đường và thời gian. Ban đầu, cô chạy khuya để "săn" thưởng, nhưng rồi nhận ra sức khỏe mình không chịu nổi, cô chuyển sang chạy vào ban ngày.

Gắn bó với mặt đường, giờ giấc của My đảo lộn. Bữa trưa thường sau 14 giờ, cô tấp xe vào lề, trú dưới mái hiên hay bóng cây. Bữa ăn vội là ổ bánh mì hoặc hộp cơm 25.000 đồng, mắt luôn dõi theo điện thoại. Nắng trưa hắt xuống mặt nhựa nóng rát, My vẫn tự nhủ cố gắng vì gia đình.

Những bữa trưa của My thường bắt đầu sau 14 giờ - khi giờ cao điểm đã kết thúc ẢNH: VŨ ĐOAN

Theo My, giai đoạn "đỉnh cao" của nghề là sau dịch Covid-19, khi mỗi ngày cô có thể kiếm khoảng 1 triệu đồng. Còn hiện tại, khi tài xế ngày càng đông, các hãng xuất hiện nhiều hơn, thu nhập của cô chỉ dao động 300.000 - 400.000 đồng mỗi ngày, chưa trừ chi phí.

Những cuốc xe nuôi ước mơ

Suốt cuộc trò chuyện, tôi nhớ nhất ánh mắt trầm lắng sau gọng kính dày của Diễm My - ánh nhìn đã quen mệt mỏi đường dài, nhưng vẫn giữ niềm tin lặng lẽ vào ngày mai tốt hơn qua từng cuốc xe.

Từ ngày tham gia liên đội Đoàn Kết nữ tài xế Grab mới mạnh dạn giao tiếp hơn ẢNH: VŨ ĐOAN

Nhắc đến công việc, My cười tâm sự: "Có những chuyến xe dài hơn 30 km, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, mang về hơn 100.000 đồng. Thu nhập không lớn nhưng đều đặn, vậy là đủ để tôi trải sinh hoạt và mỗi tháng gửi về quê một phần tiền cho gia đình. Với tôi, đây là thành quả của lao động chân chính, gom góp từ sự chăm chỉ và kiên trì".

Với My, nghề tài xế không đo bằng quãng đường mà bằng sự nhẫn nại mỗi ngày. Dù nắng mưa chờ đơn, cô vẫn giữ uy tín, gom góp từng cuốc xe nhỏ để có thu nhập ổn định, nuôi ước mơ đến trường của em trai.

3 năm qua, My chưa từng mua sắm gì cho bản thân mình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Mỗi lần mở ứng dụng, nhìn thấy những cuốc xe mới hiện lên, tôi lại có thêm động lực. Thêm một chuyến đi là thêm một ngày cố gắng, thêm một ngày gia đình ở quê được yên tâm", My bộc bạch.

Đôi khi, có những đơn hàng phải đợi lâu, My được khách hàng "típ" thêm một khoản, dù không nhiều nhưng đó chính là động lực để nữ tài xế cố gắng hơn mỗi ngày.

Điều giữ My bám trụ với nghề không phải chiếc điện thoại gắn trước tay lái, mà là gia đình ở quê. Nơi đó có người ba thương binh mang nhiều bệnh trong người, người mẹ buôn bán lặt vặt và cậu em út vẫn đang cắp sách đến trường. Từ những cuốc xe đều đặn mỗi ngày, My gửi về quê không chỉ tiền bạc, mà cả sự an tâm và niềm hy vọng.

Những cuốc xe miệt mài của My đều hướng về gia đình ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tôi đã phải gác lại việc học vì hoàn cảnh, nên giờ ráng cho em đi học, viết tiếp ước mơ của mình ngày đó", My chia sẻ. Cô hiếm khi kể với em về những nhọc nhằn ngoài đường. Điều nữ tài xế mang về nhà thường chỉ là những món quà nhỏ, giản dị như hộp bánh, chiếc áo khoác… nhưng phía sau đó là cả một hành trình lao động bền bỉ, lặng thầm của người chị cả.

Thu nhập mỗi ngày của nữ tài xế công nghệ từ 300.000 - 400.000 đồng, chưa trừ chi phí ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Ba năm nay, tôi hầu như không mua sắm. Mỗi tháng 2 ngày tôi tắt ứng dụng, ở phòng trọ ngủ bù. Tôi chỉ mong có sức khỏe, tối về phòng trọ an toàn sau một ngày mưu sinh. Với tôi, được làm việc, có thu nhập và nhìn em trai tiếp tục đến lớp đã là động lực lớn nhất", nữ tài xế chia sẻ.

My chạy dịch vụ GrabFood và Grab giao hàng suốt 3 năm qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Để vơi bớt cô đơn, sau hơn một năm chạy xe, My tham gia liên đội Đoàn Kết - cộng đồng tài xế công nghệ của Grab. Từ những buổi sinh hoạt, tin nhắn hỏi thăm, cô dần cởi mở hơn và hiểu mình không đơn độc trên đường mưu sinh.

Ông Phạm Mi Sên, đội trưởng liên đội, cho biết các tài xế luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau khi gặp sự cố. Từ đó, mỗi tài xế cũng yên tâm bám nghề, tự tin hơn sau những chia sẻ, động viên của đồng nghiệp.