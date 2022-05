'Nữ thần' IU gây náo loạn thảm đỏ Cannes 2022

Hôm 26.5, đạo diễn người Nhật Bản Koreeda Hirokazu cùng các ngôi sao xứ kim chi Song Kang Ho, Kang Dong Won, IU và Lee Joo Young đã tham dự buổi ra mắt bộ phim Broker tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75. Sự kiện này cũng đánh dấu lần xuất hiện thứ 8 của đạo diễn Koreeda Hirokazu cũng như lần thứ 7 của nam diễn viên Song Kang Ho tại liên hoan phim lớn nhất thế giới.

Là một trong những ứng cử viên tranh giải Cành cọ vàng 2022, Broker (Kẻ môi giới) kể về câu chuyện của những chiếc “hộp trẻ em”. Đó là những chiếc hộp ẩn danh, được tạo ra để chứa những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bố mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, thường được đặt gần các nhà thờ, trung tâm bảo trợ xã hội, bệnh viện… Thông qua những giai điệu buồn bã trong đoạn giới thiệu phim, cùng dòng chú thích: "Một người nào đó được sinh ra... và một người nào đó bị vứt bỏ”, người xem dần hình dung được những ý nghĩa sâu xa mà Broker muốn truyền tải.

Ngay khi có mặt tại thảm đỏ Cannes 2022, Koreeda Hirokazu - vị đạo diễn từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 cùng các diễn viên chính của phim nhanh chóng trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Đặc biệt, màn xuất hiện của ngôi sao Kpop nổi tiếng IU đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Mọi người tập trung thành đám đông để được tận mắt ngắm nhìn và cổ vũ cho thần tượng.

Nữ ca sĩ diện chiếc váy dạ hội xám, được thiết kế trễ vai, giúp cô tôn lên dáng vẻ vừa gợi cảm, sang trọng, vừa thanh lịch, nữ tính. Đi kèm bộ trang phục là chiếc vòng cổ Joséphine Aigrette của hãng trang sức cao cấp nước Pháp Chaumet, trị giá lên đến khoảng 110 triệu won (hơn 2 tỉ đồng). Bên cạnh những thiết kế đắt đỏ, ngôi sao Hallyu còn thống trị liên hoan phim bằng sự nổi tiếng vượt bậc của mình.

Trước sự cuồng nhiệt của đám đông khán giả tại thảm đỏ, chủ nhân hit Bbibbi không ngần ngại tiến lại gần các fan và dành thời gian giao lưu với họ. IU thân thiện chụp ảnh cũng như tặng chữ ký cho mọi người. Cũng vì thế, giới truyền thông đã ví von màn ra mắt của IU tại Cannes giống như một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ.





Đặc biệt, tại sự kiện danh giá này, IU được giới thiệu là nữ diễn viên Lee Ji Eun (tên thật của cô). Do đó, sau khi xem phim, nhiều khán giả nước Pháp không khỏi ngạc nhiên khi biết IU có xuất thân là một ca sĩ thần tượng. Giọng ca sinh năm 1993 hóa thân vào nhân vật trưởng thành và có chiều sâu hơn hẳn các vai diễn trước đây. Kỹ năng diễn xuất chân thật của cô cũng được người xem đánh giá cao.

Được biết, sau buổi công chiếu chính thức của Broker, khán giả đã vỗ tay tán thưởng bộ phim trong khoảng 12 phút. Đạo diễn Koreeda Hirokazu và các diễn viên cũng lần lượt gửi lời cảm ơn đến người xem.

Theo các phương tiện truyền thông, nam diễn viên Song Kang Ho có khả năng trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim năm nay. Đồng thời, IU cũng sẽ được xem xét cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Được mệnh danh là “em gái quốc dân”, IU sinh năm 1993, lần đầu tiên xuất hiện trước khán giả vào năm 2008. Đến năm 2010, bản hit Good day với 3 nốt cao nổi tiếng đã đưa tên tuổi IU lên một tầm cao mới. Ca khúc dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Gaon của Hàn Quốc trong suốt 5 tuần liền và được Billboard chọn là bài hát Kpop hay nhất của thập niên 2010. Vai diễn đầu tay của cô trong “siêu phẩm” học đường Dream high (Bay cao ước mơ) cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Sau 14 năm hoạt động, cô đã sở hữu cho mình gia tài phim ảnh đáng nể, trong đó có nhiều vai chính. Những tác phẩm tiêu biểu phải kể đến của IU chính là Người tình ánh trăng, Khách sạn ma quái, Persona, You're the best! Lee Soon Shin… Không chỉ vậy, IU còn được biết đến như một nhạc sĩ tài năng. Phần lớn các bài hit của nữ ca sĩ đều do cô tự sáng tác. Hiện, IU đã trở thành một trong những ca sĩ solo hàng đầu Hàn Quốc. Với danh xưng “quái vật nhạc số”, IU luôn càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc vào mỗi lần tái xuất.

Mặt khác, bộ phim mới của IU - Broker dự kiến sẽ công chiếu tại các rạp trên toàn Hàn Quốc từ ngày 8.6.