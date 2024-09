Nữ thủ khoa kể chuyện học 'Học để hiểu, hiểu để học'

Trần Hoàng An, sinh viên chuyên ngành marketing và truyền thông, Trường Quản trị và kinh doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội), đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường với điểm trung bình tích lũy (GPA) 3.72/4.0) và 8 kỳ liên tiếp nhận học bổng giỏi và xuất sắc

Trần Hoàng An không chỉ trở thành thủ khoa toàn trường mà còn ghi dấu ấn sâu sắc về nỗ lực cũng như tinh thần trách nhiệm trong suốt quãng thời gian học tập.



Trần Hoàng An, thủ khoa tốt nghiệp của Trường Quản trị và kinh Doanh (ĐH Quốc gia Hà Nội) ẢNH: NVCC

"Học để hiểu, hiểu để học"

Chia sẻ về phương pháp học của mình, Hoàng An cho biết: "Mình xem tri thức như một vòng xoắn ốc không ngừng phát triển. Trong quá trình học, mình luôn áp dụng nguyên tắc 'học để hiểu, hiểu để học'. Với mọi môn học, mình luôn có sự tìm hiểu, chuẩn bị trước về kiến thức tổng quan. Song, khi tiếp thu kiến thức, mình chọn tâm thế như một trang giấy trắng, cố gắng tiếp nhận tối đa những gì thầy cô truyền đạt. Sau khi nắm được những nội dung cốt lõi, mình chuyển sang giai đoạn 'hiểu để học', áp dụng các kiến thức đó vào thực tế và tích lũy thêm những trải nghiệm, bài học mới".

Theo Hoàng An, những bài học rút ra từ trải nghiệm cá nhân, không chỉ giúp mình hiểu sâu hơn lý thuyết đã được học tại trường, mà còn hỗ trợ cho bản thân trong quá trình tìm hiểu các môn học khác sau này.

"Mỗi trải nghiệm thực tế đều mang lại những góc nhìn mới, giúp mình liên kết các kiến thức lại với nhau. Khi áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, mình không chỉ ghi nhớ thông tin tốt hơn mà còn phát triển kỹ năng tư duy phản biện, phân tích vấn đề một cách sâu sắc và toàn diện hơn", Hoàng An chia sẻ.

Trần Hoàng An trong lễ tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, sự chủ động trong hành trình học tập, Hoàng An phát triển bản thân và đạt được các mục tiêu đề ra. Nữ sinh này cho biết trước mỗi môn học, thường dành thời gian để tìm hiểu các tài liệu liên quan, điều này giúp cô gái cảm thấy chủ động và tự tin hơn khi tham gia lớp học.

"Ở đại học, yêu cầu cao về việc tự nghiên cứu có thể khiến nhiều tân sinh viên bỡ ngỡ, nhưng đó là một kỹ năng thực sự quan trọng và nên được rèn luyện", Hoàng An chia sẻ. Chính vì vậy, cô nàng đã chủ động đặt câu hỏi, tham gia thảo luận và kết nối với bạn bè cũng như giảng viên để mở rộng tầm hiểu biết, tạo ra một mạng lưới hỗ trợ vững chắc trong quá trình học tập.

Không chỉ giỏi chuyên môn

Ngoài việc học tập tại trường, Hoàng An còn đảm nhận vai trò chủ nhiệm tại CLB nghiên cứu khoa học HSB và làm cộng tác viên người dẫn chương trình tại Đài Truyền hình Việt Nam. Những hoạt động này giúp Hoàng An tích lũy tri thức, nâng cao kỹ năng quản lý và làm việc nhóm, góp phần quan trọng vào sự phát triển cá nhân trong suốt quãng đời sinh viên.

Có duyên với vai trò MC từ những năm học ở bậc THCS, Hoàng An cho biết bản thân đặc biệt yêu thích những trải nghiệm này. Nữ sinh luôn cảm thấy hào hứng, tự hào khi được đứng trước đám đông, chia sẻ câu chuyện và kết nối với mọi người qua từng lời nói. Đối với Hoàng An, MC không chỉ đơn thuần là dẫn chương trình mà còn là cơ hội để khám phá và thể hiện bản thân, giúp mình rèn luyện kỹ năng lắng nghe và trau dồi thêm vốn sống, từ đó nâng cao khả năng kết nối và thấu cảm.

Hoàng An trở thành thực tập sinh, cộng tác viên triển vọng tại Đài Truyền hình Việt Nam ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Hoàng An còn thực hiện nhiều dự án phát triển bền vững, thể hiện cam kết mạnh mẽ của bản thân đối với cộng đồng. Hiện tại, Hoàng An là lãnh đạo trẻ tham gia tích cực vào các dự án của Liên Hiệp Quốc và POSCO TJ Park Foundation nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động tích cực trong xã hội.

Điều kiện tiên quyết để hạnh phúc…

Hoàng An khẳng định rằng lòng biết ơn và tính kỷ luật là 2 yếu tố giúp bản thân đạt được thành công. Hoàng An chia sẻ: "Trong khi cảm hứng và niềm yêu thích là những chất xúc tác quan trọng, thì lòng biết ơn, tính kỷ luật và trách nhiệm mới là điều kiện then chốt để thành công. Chỉ khi thực sự trân quý và khao khát thì ta mới toàn tâm toàn ý nỗ lực để đạt được mục tiêu. Riêng bản thân Hoàng An, để hạnh phúc là hãy luôn biết ơn sâu sắc với chính bản thân, gia đình, thầy cô và mọi người, mọi điều đến với mình".

Hoàng An vinh dự đại diện cho Việt Nam tham gia Diễn đàn Lãnh đạo trẻ khu vực châu Á 2023 diễn ra tại Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Nhìn lại hành trình vừa qua, Hoàng An thừa nhận rằng việc duy trì kỷ luật không phải lúc nào cũng dễ dàng. "Có những thời điểm mình chưa thực sự cố gắng và chưa hết lòng với mục tiêu. Tuy nhiên, nhờ những điểm tối đó, mình mới nhận ra rằng không phải lúc nào cũng có thể vui vẻ và tích cực. Việc chấp nhận cảm xúc của bản thân thay vì chối bỏ đã giúp mình vững vàng và tỉnh táo hơn để tiếp tục nỗ lực".

Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, người trực tiếp hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho Hoàng An, cho biết ông rất ấn tượng với nữ sinh này, không chỉ vì sự chăm chỉ mà còn nhờ vào tính chủ động trong mọi công việc. Hoàng An luôn theo dõi "deadline" một cách nghiêm túc, chủ động gửi bản thảo để sửa chữa và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Điều này, phản ánh rõ tinh thần cầu tiến và sự nghiêm túc của nữ sinh trong việc học tập. Thành tích xuất sắc của Hoàng An hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận, nhất là trong bối cảnh trường có tiêu chuẩn điểm cao và khắt khe như hiện nay.



Theo tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hoàng An là một người sống rất tình cảm, luôn thể hiện lòng biết ơn một cách chân thành và rõ ràng. Sự biết ơn này không chỉ tạo ra một bầu không khí tích cực xung quanh mà còn giúp nữ sinh này xây dựng và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Hoàng An là sinh viên duy nhất của trường có bài viết được đăng trên tạp chí khoa học, điều này phản ánh nỗ lực không ngừng của nữ sinh này trong việc nghiên cứu và phát triển kiến thức.