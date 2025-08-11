Nữ thương binh bán vé số dành tiền chăm sóc nghĩa trang

Giữ lời hứa với đồng đội

Cụ Bảy tham gia cách mạng năm 13 tuổi và được giao nhiệm vụ làm giao liên, đưa thư từ, tài liệu cho lực lượng cách mạng hoạt động trong lòng địch. Năm 22 tuổi, cụ được cử đi học khóa y sĩ ngắn hạn, vừa đỡ đẻ cho người dân trong vùng, vừa cứu chữa thương binh. Trong lễ kết nạp Đảng năm 1965, cụ cùng các đồng đội nắm tay nhau thề nguyền: "Người sống sẽ lo cho người hy sinh mồ yên mả đẹp".

Cụ Bảy bán vé số để góp tiền chăm lo nơi yên nghỉ cho đồng đội ẢNH: DUY TÂN

Cụ Bảy kể Tết Mậu Thân năm 1968, cụ cùng đồng đội tham gia trận đồn Gò Dầu. Khi rút quân, đơn vị bị phục kích, nhiều đồng đội hy sinh, bản thân cụ bị thương nặng ở đầu. Sau 1 năm dưỡng thương, dù mang trong mình nhiều mảnh đạn, cụ vẫn xin trở lại chiến trường, tiếp tục chiến đấu đến ngày đất nước thống nhất. Hòa bình lập lại, cụ làm Trưởng ban y tế xã Long Hưng (nay là xã Tân Khánh Trung). Sau này, do vết thương tái phát, cụ xin nghỉ và chuyển sang bán vé số để nuôi cháu và mưu sinh.

Không chỉ bán vé số lo cho cháu ăn học, cụ Bảy còn âm thầm bỏ ống heo tiết kiệm để thực hiện lời hứa năm xưa. Năm 2010, sau 12 năm dành dụm, cụ gom được hơn 110 triệu đồng. Nghe tin địa phương chuẩn bị tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Long Hưng A, cụ lập tức mang tiền đến góp. Khi đó, lãnh đạo xã rất bất ngờ xen lẫn xúc động trước một cựu chiến binh, đời sống còn nhiều khó khăn lại tự nguyện đóng góp trùng tu nghĩa trang liệt sĩ. Mặc dù lãnh đạo địa phương cố gắng thuyết phục cụ giữ lại tiền để dưỡng già nhưng cụ nhất quyết đóng góp vì muốn giữ tròn lời hứa năm xưa. "Lãnh đạo xã khuyên giữ lại phòng thân, nhưng tôi nói không được, tôi đã hứa với đồng đội trong đơn vị nên phải thực hiện đến cùng. Đơn vị có 145 người nhưng chỉ duy nhất tôi sống sót. Vì vậy, việc này không làm thì chết không nhắm mắt", cụ Bảy chia sẻ.

Cụ Bảy thường đến trồng hoa, làm cỏ tại nghĩa trang liệt sĩ xã Long Hưng A ẢNH: DUY TÂN

Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ

Cảm động trước tấm lòng cao cả của cụ, đại diện UBND xã đồng ý nhận số tiền nêu trên để tu sửa nghĩa trang. Nhờ sự góp sức ấy, 144 phần mộ liệt sĩ được tráng men, lối đi lát gạch sạch đẹp. Ngày công trình hoàn thành, cụ thắp nhang khắp nghĩa trang và thì thầm: "Bảy Đẹt đã giữ lời hứa với mọi người". Từ đó đến nay, cụ Bảy thường xuyên đến thắp nhang cho đồng đội, chăm sóc hoa kiểng. Cứ vài tháng, cụ lại mua hoa trồng quanh các lối đi trong nghĩa trang.

Hiện cụ Bảy được hưởng trợ cấp thương binh hơn 9 triệu đồng/tháng, các cháu đều trưởng thành, có công việc ổn định, nhưng cụ vẫn đi bán vé số. Người thân khuyên nghỉ ngơi, cụ cười: "Đi bán cho khỏe người, chớ ở nhà riết bệnh nhiều hơn".

Cụ Bảy bên phần mộ của đồng đội ẢNH: DUY TÂN

Hơn 1 năm nay, nhờ được hỗ trợ chiếc xe điện 3 bánh, cụ đỡ vất vả hơn, nhưng chỉ quanh quẩn ở chợ Nước Xoáy (xã Tân Khánh Trung), mỗi ngày bán khoảng 250 - 300 tờ. Người dân yêu quý, ủng hộ mua vé số vì biết cụ sống nghĩa tình.

Hằng năm, đến ngày 27.7, cụ Bảy lại cùng đoàn viên thanh niên vào nghĩa trang dọn dẹp, thắp nhang. Anh Trần Thanh Trường, đoàn viên thanh niên xã Tân Khánh Trung, chia sẻ: "Tấm lòng của cụ Bảy với đồng đội thật đáng trân quý. Cụ đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ sống trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho quê hương. Cụ không chỉ là một nhân chứng sống của lịch sử, mà còn là biểu tượng của lòng thủy chung, của một thế hệ đã cống hiến cả tuổi xuân cho Tổ quốc và vẫn tiếp tục sống đẹp, sống nghĩa tình đến tận hôm nay".