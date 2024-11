Nữ tiếp viên hàng không bị đình chỉ vì tiết lộ về thi thể ca sĩ Liam Payne

Thành viên phi hành đoàn của British Airways - hãng hàng không quốc gia Anh - bị đình chỉ công việc sau chuyến bay đưa thi thể Liam Payne từ Buenos Aires (Argentina) về Vương quốc Anh.

Liam Payne qua đời ngày 16.10.2024 ẢNH: THE MIRROR

Ngôi sao ca nhạc 31 tuổi tử vong một cách thương tâm khi rơi từ ban công phòng khách sạn tầng 3 ở Buenos Aires vào ngày 16.10. Liam Payne qua đời sau khi bị nhiều chấn thương dẫn đến "xuất huyết nội và ngoại".

Các báo cáo cho rằng nữ tiếp viên vi phạm các quy định nghiêm ngặt của British Airways khi chia sẻ thông tin về "hành khách đặc biệt" trên chuyến bay rời thủ đô Argentina vào ngày 6.11. Nữ tiếp viên hàng không tiết lộ với những người theo dõi trực tuyến của cô rằng thi thể của Liam Payne cũng có trên chuyến bay sau khi được các quan chức ở quốc gia Mỹ Latinh này cho phép đưa về Anh.

British Airways là hãng hàng không quốc gia Anh ẢNH: THE MIRROR

"Vừa được thông báo rằng chúng tôi sẽ mang theo một chiếc quan tài trong ngày hôm nay", nữ tiếp viên viết cho những người theo dõi trực tuyến. Cô còn ghi thêm: "Phát hiện ra đó là thi thể của Liam Payne và gia đình anh ấy cũng có mặt trên chuyến bay của chúng tôi, thật đau lòng". Một nguồn tin nói với The Sun rằng nữ tiếp viên đó đã bị đình chỉ công việc tại hãng hàng không quốc gia.

Thông cáo của hãng tuyên bố: "Nữ tiếp viên hàng không này quan tâm đến lượng người theo dõi trực tuyến trên mạng xã hội của mình hơn là công việc. Cô ấy đã bị các CEO chú ý vì những bài đăng trước đó. Đây là hành vi vi phạm dữ liệu nghiêm trọng, chưa kể đến hành động vô cảm và nhẫn tâm khi tiết lộ với mọi người về hành trình cuối cùng của Liam Payne nhằm mục đích thu hút sự chú ý của lượng người theo dõi trực tuyến của cô ấy".

Người phát ngôn của hãng hàng không nói với tờ The Mirror: "Chúng tôi đang điều tra vấn đề này nên sẽ không phù hợp nếu bình luận thêm".

Tang lễ của Liam Payne được tổ chức tại Buckinghamshire, Anh ẢNH: NBC NEWS

Liam Payne là cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, sinh ra ở Wolverhampton (Vương quốc Anh), được an táng vào đầu tuần này, gần nơi anh từng sống ở Buckinghamshire.

Cha mẹ của Liam Payne - ông bà Geoff và Karen đã cùng với hai chị gái Ruth và Nicola, cũng như bạn gái cũ, mẹ cậu con trai nhỏ của nam ca sĩ - Cheryl Tweedy đã nhận thi hài nam ca sĩ. Các nguồn tin cho biết mọi người cảm thấy đây là "mất mát không thể đong đếm được".

Sau đám tang, một người chứng kiến đã nói với The Mirror: "Những người bạn cũ của Liam trong ban nhạc One Direction đứng sát nhau, nỗi đau buồn hiện rõ, khi họ trao nhau lời an ủi và những cái ôm thật chặt. Gương mặt ông bầu Simon Cowell vẫn hằn sâu nỗi buồn, ông đã an ủi bạn bè và người thân Liam".

Gia đình Liam Payne nỗ lực hết sức để đảm bảo lễ tang là sự tôn vinh dành cho nam ca sĩ. Nhiều xe ô tô chở khách đến nhà thờ có dán hình Batman trên kính chắn gió phía trước, cho thấy logo của một con dơi đen trên nền trắng. Tình yêu của Liam Payne dành cho Batman được ghi nhận đầy đủ, thậm chí một số người hâm mộ còn nói rằng anh ấy "bị ám ảnh" với siêu anh hùng bí ẩn này.