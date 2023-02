Nữ TikToker xinh đẹp luôn truyền năng lượng tích cực đến mọi người

Hiện tại Dương đã tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự tại Trường ĐH Wollongong, Úc và trở về VN tiếp tục công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian như ý định ban đầu.



Người xem yêu thích vì năng lượng tích cực mà Dương Phạm truyền tải trên video

Dương kể có thời gian cô gặp tai nạn gãy chân và nằm ở nhà 6 tháng, lúc đó còn chưa phổ biến làm việc tại nhà như trong giai đoạn dịch Covid-19, Dương chỉ có thể kiếm những công việc liên quan đến social media (truyền thông xã hội) như hỗ trợ các cửa hàng thời trang đăng bài trên Facebook và Instagram. Sau một thời gian về VN ăn tết và quay lại Úc, Dương lên kế hoạch kinh doanh nhưng không thành công. Thời gian đó, may mắn Dương được bạn giới thiệu về TikTok, người bạn đó nói với Dương một câu: "The world should know you more" (Thế giới nên biết đến bạn nhiều hơn).

"Câu nói đã giúp mình thay đổi suy nghĩ, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình và bước chân vào con đường trở thành nhà sáng tạo nội dung", cô gái xinh đẹp chia sẻ.

Và cô nàng thú nhận: "Thật ra cái mọi người thấy hiện tại là kênh 1,3 triệu người theo dõi, nhưng ít người biết ban đầu mình mất 6 tháng để lấy được con số 50.000 lượt. Thời gian đầu khá vô tư, nhưng sau khi được mọi người biết đến nhiều thì mình hơi căng thẳng vì suy nghĩ làm cái gì để người xem hứng thú ở lại kênh mình và nhân rộng lượt xem để mọi người biết đến nhiều hơn nữa".

Dương cho biết TikTok hay social media nói chung đã thay đổi cuộc sống của cô rất nhiều: "Mình có thêm nhiều bạn mới, đôi khi ra đường có người chào mình như bạn bè đã quen biết từ lâu làm mình thấy rất vui. Ngoài ra, mình quen thêm nhiều bạn sáng tạo nội dung khác, tụi mình đã gặp gỡ giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Điều đó đã tạo cho mình rất nhiều động lực để ra thêm nhiều video có nội dung chất lượng hơn".

Đối với những bạn muốn đi du học thì hãy có lý do để đi tới cùng, đừng biến chuyện du học là lý do để trốn tránh cuộc sống hiện tại vì sẽ tốn kém và nhiều gian nan, phải đủ quyết tâm lập ra kế hoạch rõ ràng và kiên định với mục tiêu của mình để không bị lạc lối. TikToker Dương Phạm

Dương luôn muốn truyền năng lượng tích cực, nhưng khi chia sẻ những vấn đề về du học, Dương nhận ra sai lầm của mọi người khi xem là cứ tưởng cuộc sống du học đầy màu hồng bởi vì sự lạc quan, vui vẻ của cô trên video.

"Nhiều bạn nhắn tin với mình nói là muốn đi du học, mình có khuyên nên suy nghĩ kỹ trước khi đi vì đi du học sẽ khiến cuộc sống các bạn thay đổi rất nhiều. Đối với những bạn muốn đi du học thì hãy có lý do để đi tới cùng, đừng biến chuyện du học là lý do để trốn tránh cuộc sống hiện tại vì sẽ tốn kém và nhiều gian nan, phải đủ quyết tâm lập ra kế hoạch rõ ràng và kiên định với mục tiêu của mình để không bị lạc lối", Dương nhắn gửi.

Dương Phạm tốt nghiệp ngành quản trị nhân sự tại Trường ĐH Wollongong, Úc

NVCC

Từ cô nàng học về quản trị nhân sự, nhưng dấn thân vào con đường sáng tạo nội dung, với kinh nghiệm của mình, Dương tâm sự: "Mình cảm thấy không có yêu cầu nào cụ thể cho công việc này ngoài sự kiên trì lúc ban đầu, mình nghĩ ai cũng sẽ có những thế mạnh và màu sắc riêng để thể hiện trên mạng xã hội, chỉ cần tự tin chia sẻ và kiên trì đăng bài thì sẽ có kết quả".